理事長林憶君率隊赴印尼續盟 啟動藥師外交新時代

藥師外交全面啟動！理事長林憶君履新僅兩週，便率領全聯會新任團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證姐妹會提前續盟，為臺印藥師交流寫下全新里程碑。此行由締結姐妹會的重要推手、榮譽理事長黃金舜親自同行，並有監事會召集人陳振聲、諮詢顧問王文甫與多位幹部參與，展現全聯會推動國際合作的高度重視與積極布局。林理事長強調：「用行動，讓世界看見臺灣藥師！」此行也象徵她領軍後的首次國際宣示，備受關注。

理事長林憶君（右）履新僅兩週，便率領全聯會新任團隊前往印尼雅加達，與印尼藥師會（IAI）共同見證姐妹會提前續盟，為臺印藥師交流寫下全新里程碑。（圖/藥師公會提供）

藥師公會全國聯合會於2022年首次與印尼藥師會簽署姐妹會協議，在榮譽理事長黃金舜的領導下，成功翻開臺印藥事交流新篇章。近四年來雙方交流熱絡、互信深化，為藥事外交奠下穩固根基，由於協議將於明（2026）年屆滿，此次提前續盟不僅象徵合作再升級，更肯定臺灣藥師具備國際競爭力與不可取代的專業價值。

藥師公會全國聯合會於2022年首次與印尼藥師會簽署姐妹會協議，在榮譽理事長黃金舜（第一排右一）的領導下，成功翻開臺印藥事交流新篇章。（圖/藥師公會提供。）

跨越3,800公里 鞏固深厚情誼與專業連結

理事長林憶君指出，臺灣與印尼雖相隔海洋，卻因藥師共同的使命緊密相連，「真正的合作，不在於紙上的簽署，而是走進彼此的土地，從握手與微笑中建立信任」。印尼孕育出多元語言與文化，展現開放與相互尊重的社會精神，與臺灣價值高度契合；雙方藥師以專業守護民眾健康、以關懷連結社會韌性，形成跨越語言與地域的共同信念。

締結姐妹會的重要推手 榮譽理事長黃金舜：臺灣藥師正被世界看見

榮譽理事長黃金舜表示：「當初選擇以印尼為臺灣藥師走向國際的重要佈局，是因為我們擁有共同的專業信念。如今合作得以延續與深化，更證明臺灣藥師的實力正在被世界看見，我相信新團隊會把國際舞台走得更遠。」同時他強調，臺灣藥師在疫情防疫、社區照護與災害用藥管理等領域累積的專業成果，正是能與國際攜手共享的重要資產。

印尼肯定台灣藥事實力 續盟象徵合作再升級

印尼藥師會會長 Noffendri 表示，此次續盟不僅是延續前任會長與本會締結的合作關係，更代表雙方夥伴情誼的持續與深化。他強調，期盼未來兩會能在專業交流與藥事推動上展開更緊密合作，讓彼此的連結更加穩固。前任會長 Nurul Falah 也分享對台灣藥事專業的高度認同。他指出，臺灣在藥事服務、社區用藥衛教等領域具備卓越實力，相關經驗對印尼藥師而言十分具有參考價值。他並表示，能與臺灣建立合作關係深感榮幸，相信透過持續交流，將能促進印尼藥事服務的提升，讓更多民眾受惠。同時，我國駐印尼代表處亦高度重視此項合作，由洪振榮大使親臨見證並致上祝福，肯定兩會在國際藥事發展中扮演的重要角色，期盼臺印藥師攜手共進，為亞洲公共衛生做出更大貢獻。

合作領域再拓展 未來共創更多藥事價值

未來，雙方將以既有的基礎上深化合作、創造更多價值。林理事長表示，將攜手前行，讓藥師的專業與溫度在亞洲的每個角落發光發熱。此次續盟，象徵臺灣藥事外交全面啟動，全聯會將以更積極的角色走向世界，持續讓臺灣藥師被世界看見。

