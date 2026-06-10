理事長表態挺蘇!對手開口致詞李四川秒轉頭離開

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新北市長參選人李四川、蘇巧慧，週三上午來到三重先嗇宮，出席中藥商業公會80週年慶。兩人一前一後抵達現場，蘇巧慧主動上前跟川伯握手寒暄。不過輪到蘇巧慧帶著小雞上台致詞時，李四川好巧不巧帶著團隊離開現場，場面一度尷尬。新北市中藥商公會理事長吳鴻貞，也在台上公開力挺蘇巧慧。

藍綠新北市長參選人李四川、蘇巧慧，同台出席新北市中藥商公會80周年慶祝活動，兩人短暫握手後，就幾乎零互動，國民黨秘書長李乾龍，以地主的身分，到場參與。不過，正當蘇巧慧帶著小雞們，要上台致詞時，李四川好巧不巧剛好帶著團隊，準備離開現場，場面一度尷尬。新北市長參選人（民）蘇巧慧：「我們李副市長參選人，現在因為還有行程，我們是不是也給我們川伯，熱烈掌聲掌聲鼓勵大家互相加油。」新北市中藥商公會理事長吳鴻貞：「我希望年底的選舉，大家可以給我們的委員支持，高票當選好不好。」其實前一天，李四川就因為三重的台語該怎麼念，槓上蘇巧慧。

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尷尬！蘇巧慧同台主動握手寒暄 才開口致詞「他」秒轉頭離開

新北市藍綠市長參選人同框，場面一度尷尬。（圖／民視新聞）

新北市長參選人（國）李四川：「這六十幾年來被質疑的，是我的台灣國語，我沒有想到選舉，連我說台語也有問題也在抹黑。」新北市長參選人（民）蘇巧慧：「就是一直朝著正面願景，這樣的態度在努力，我和我的團隊從來沒有攻擊對方，也沒有授意任何人去做攻擊。」儘管民調顯示，兩人互有領先，不過，藍營土樹三鶯選區的議員江怡臻，突然宣布不競選連任，由於該區剛好是蘇巧慧的選區，引發聯想，難道是看好蘇巧慧勝選，準備補選立委？還是為了加入李四川的競選團隊做準備？新北市長參選人（國）李四川：「怡臻是一個我們國民黨相當優秀的年輕人，我會找她邀請她來談一談，如果她有意願我們絕對會結合，所有不分黨派的力量到我的競辦來。」

尷尬！蘇巧慧同台主動握手寒暄 才開口致詞「他」秒轉頭離開

新北市藍綠市長參選人同框，場面一度尷尬。（圖／民視新聞）

新北市長參選人（民）蘇巧慧：「每個人每個陣營都有自己的節的節奏，那我們都尊重至於我的話，就是把握今天是倒數171天了，真的會更努力把29區，再一次走遍各個角落。」新北市議員（國）江怡臻：「謝謝大家的關心，每個階段的任務不同，對於新北市以及公共事務的熱情，完全沒有改變，有具體的規劃會再跟大家報告。」新北市長選戰白熱化，藍綠參選人隔空交鋒，煙硝味十足。

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