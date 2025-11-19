理仁柏舍延續母品牌DNA 一完工每戶增值千萬

「理仁柏舍」外觀以錯層陽台與垂直綠化構築立面層次，使自然元素融入日常生活。社區入口處擺設一座名為「仰望」的藝術品，注視著新落成的建物。

只在台中七期蓋房子的聯聚建設，多年來靠著細膩的公設及建築美學品味在中台灣奠定豪宅一哥地位。

聯聚建設創辦人江韋侖為了品牌區隔，在20年前就成立子品牌理仁建設，首件作品「理仁柏舍」於日前正式落成交屋。挾著母品牌的聲望，理仁柏舍在預售時即完銷。

依照實價登錄顯示，2021年當時高樓層預售價格每坪約在53到55萬元之間，完工前去年實登的價格已漲到每坪75萬元，等於每戶增值千萬元。

在台中七期深耕30年的聯聚建設，每次推案都屢屢創下區域行情新高。創辦人江韋侖從做鞋盒到蓋豪宅都很講究，每每一個建案完工時，他便要各部門挑出100個缺點，以便下一次不會犯同樣錯誤，因此奠定台中豪宅一哥地位。

為提供七期外新富族群更多選擇，江韋侖於 20 年前創立子品牌「理仁建設」，主打適中坪數產品。其首發作品「理仁柏舍」於今年第四季交屋，基地位於七期核心對面，與新光三越、大遠百僅一街之隔，兼具隱私與生活機能。45 坪均質規劃，2021 年預售期間即以每坪 50 萬元完銷，如今實價登錄站上 75 萬元，創下區域高價，許多住戶預售至交屋期間資產增值逾千萬元。

理仁產品跟聯聚建設最大的差別在於明亮度，理仁的公設都有大面積的落地窗。大廳會客區桐木櫃則象徵祥瑞。

聯聚建設總

均質45坪的柏舍，一樣有氣派的接待大廳。

經理王于娟透露，柏舍的客戶群有中科新貴或建築系教授，共同的特色就是學歷都很高。多位住戶分享交屋感受：「公設空間設計能看出聯聚美學DNA。」也有人表示：「從收邊、選材到設備配置都能看出聯聚的講究，每個細節都處理得很用心。」

茶屋裡懸掛著清朝皇帝賜給鄧姓進士的「進士」匾額。

因工作之故，江韋侖經常往返歐洲及中國大陸出差，長年累月下來，收藏了許多古董及藝術品畫作，每當有案子完工，他便把適合的作品送給建案，成為聯聚建設公設的最大亮點。

柏舍的基地1202坪，該地原為「達新工業」創辦人之一胡春達先生的家族起家厝。（理仁建設提供）

在「理仁柏舍」公設裡，每個擺設都訴說著一段故事或省思。接待大廳裡放置從日本來的桐木櫃。日本人有生女兒就開始在門口種桐木的古老習俗，等女兒出嫁時就用桐木做櫃子陪嫁。桐木又被稱為「鳳凰木」「梧桐木」，在古代人們常把梧桐與鳳凰聯繫在一起，認為桐木是祥瑞的象徵。

茶屋裡懸掛著清朝同治年間皇帝賜給鄧姓進士的「進士」匾額、閱讀室則有清朝時手繪的台灣西部地圖，這些都是江韋侖的收藏。

為紀念達新工業這段歷史，柏舍特別保留一處空間，命名為「達會所」，延續土地獨特人文記憶。

對長期深耕七期核心的聯聚建設而言，理仁柏舍是子品牌理仁建設的首棟作品，延續聯聚在建築品質的高標準，同時也是品牌首次跨出七期核心區的重要布局。

理仁建設當初以6.22億元標得柏舍的土地，該地原為台灣代表性企業「達新工業」創辦人之一胡春達先生的家族起家厝，「達新牌」雨衣與雨鞋是早期台灣人共同的生活記憶，陪伴許多人成長。達新家族原本就是聯聚的客戶，目前住在「聯聚和平大廈」。

柏舍四周由長達200公尺的綠廊環繞，花卉植栽層次豐富，並可見藝術雕塑品點綴其間。

為紀念這段歷史，江韋侖將新案命名為「理仁柏舍 H House」，其中 H 取自胡氏首字母，柏則源自胡家第二代之名，此外也特別保留一處空間，命名為「達會所」，延續土地獨特人文記憶。

理仁柏舍與聯聚作品最大的差別是在採光與通風，並運用新現代語彙詮釋居住美學，外觀以錯層陽台與垂直綠化構築立面層次。四周由長達200公尺的綠廊環繞，花卉植栽層次豐富，並可見藝術雕塑品點綴其間。

延續聯聚一貫展現敦親睦鄰的台灣傳統奉茶文化，柏舍社區外步道上有設置奉茶水柱，提供生飲等級用水。

聯聚七期產品目前每坪約 90 至 140 萬元，理仁柏舍則落在每坪 75 萬元左右，相當於聯聚品牌的8折價格，但已刷新周邊市場行情。

理仁建設後續布局亦持續擴大，包含鄰近市府捷運站的「理仁奕舍」住家已全數完銷，每坪站上 7 字頭；在五期推出的「理仁泰舍」目前則正在銷售中，展現聯聚跨區擴張的企圖心。

