理化老師當歌手超車娶助理又當爸 一年閃婚生女「爸媽來不及反應」

【緯來新聞網】歌手陳昶均（Jason）畢業於加拿大多倫多大學，是正牌的理化老師，因此有「杏壇歌手」美譽，睽違3年在今年3月推出第二張台語專輯《一夜情愁》，人氣再度攀升。更讓他的人生全面升級的，是昨（24日）清晨，愛妻陸依秀（衣袖）在台安醫院順利誕下愛女「陳懿晴」，重2500多公克、母女均安。他甜喊：「現在一家三口真的幸福洋溢！」兩人從相識、相戀、閃婚到迎接新生命，只花 一年一個月，堪稱演藝圈最猛「彎道超車」。

歌手陳昶均喜迎愛女。（圖／欣代唱片提供）

緣分起於去年10月。衣袖原本陪爸媽報名陳昶均的歌唱班，第一堂課爸爸臨時無法上課，由她代理上陣，沒想到這一代課直接改變一生。陳昶均第一眼就覺得她氣質佳、做事俐落，隔月（11月）便聘請她當助理，處理文書與拍攝紀錄，朝夕相處下感情迅速升溫。



但戀情初期衣袖爸爸有意見，他回憶：「一開始是衣袖的爸爸不太諒解。」為了讓長輩安心，他立刻在12月買下 Tiffany 一克拉鑽戒求婚，希望正式給對方家庭一個交代。沒想到公證結婚、拿到證書後，又換成自己爸媽不開心，覺得結婚竟然完全沒講，陳爸爸甚至整整一年沒跟他說話。直到上週日陳爸、陳媽和小倆口一起坐下吃飯，一年的心結才終於化解，並在懿晴誕生後獲得長輩滿滿祝福。



更戲劇性的是，陳昶均坦言，兩人完全不知道在專輯記者會時衣袖已經懷孕，直到害喜，兩人才驚覺肚子裡已有愛情結晶，讓他既驚且喜，但因工作繁忙、戀情低調，一直沒有時間對外公布好消息。



衣袖因有再生不良性貧血，醫生考量自然產風險，原安排明（26日）剖腹，沒想到昨（24）日週一清晨竟突然開始有產兆。陳昶均急忙開車載愛妻衝往醫院，把衣袖送進產房後去停車，結果回來時，居然已聽到娃娃哭聲，孩子已經出生了！他激動說：「我一回來就聽到懿晴哭聲，真的當下就哭了。」



由於兩人閃婚過程極快且秘而不宣，陳昶均還特別安排衣袖在新專輯中的國語歌〈幸福的四季〉MV擔任女主角，在MV裡「先嫁給他」一次。女主角的爸爸由徐亨飾演，等於替衣袖提前圓了一場甜蜜婚禮。如今一家三口幸福滿滿，兩人也計畫 明年3月回加拿大補拍婚紗、6月舉辦喜宴。陳昶均笑說：「一切都來得太快太突然，但都是最好的安排。」

