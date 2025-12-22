理周集團尾牙 「聚勢．耀未來」 21日新莊典華盛大舉辦

2025年理周集團尾牙於12月21日在新莊典華盛大舉辦，集團總裁洪寶山開場致詞表示，過去一年，全球經濟環境充滿挑戰，但也因為大家的努力與堅持，才能穩健前行、持續成長；2026年則是充滿機會與突破的一年，並以「壓力不是負債，是爆發報酬率的槓桿。」與同仁共勉勵。

洪寶山表示，過去一年，全球經濟環境充滿挑戰，但也因為大家的努力與堅持，才能穩健前行、持續成長。每一份成果的背後，都是各位夥伴默默付出的心血，我要向所有同仁致上最深的感謝與敬意。

2026年，是充滿機會與突破的一年。市場變動加速、競爭更加激烈，但我相信，只要團結一致、持續創新、勇於承擔，就一定能在挑戰中創造新的高峰。我用幾句話跟同仁們共勉之：

「鑽石之所以耀眼，是因為它承受過最強的壓力。」

「風浪之所以壯麗，是因為海洋從不逃避衝擊。」

「壓力不是負債，是我們爆發報酬率的槓桿。」

尾牙餐會並邀請昱鐳應材股份有限公司董事長葉雨鑫、莊孟瀚教授以及理周教育基金會秘書長林洳萱等嘉賓與會，開場由各單位主管自選曲入場，同仁應援加油，壓軸則由洪寶山與特助楊淑娟合唱葉啟田的「愛拼才會贏」，讓會場達到最高潮。

接著邀請kpop勁舞團W.I.T.S表演，表演完陸續由各單位輪流上台展現節目秀，首先登場的是由理財周刊總編輯陳春霖帶隊苦練了三個月的魷魚遊戲舞蹈表演，由於舞步編排與服裝造型有趣，博得不少掌聲。最終評分結果第一名由華信投顧「歡樂金曲大家唱」獲得殊榮，第二名總管理處「活力四射」、第三名贏天下「理周尚勇應援操」。歡樂的時光總是過得很快，21日適逢冬至，尾牙結束前洪寶山更貼心為同仁每桌特別加菜「炸湯圓」，活動就在愉悅笑聲與團圓溫馨中結束。

▲理財周刊總編輯陳春霖(中）帶隊跳魷魚遊戲。

▲理周集團裁洪寶山尾牙舉杯高檔紅酒預祝來年業績長紅。