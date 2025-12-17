理專冒名吸金遭起訴 何昱奇：恐非單一個案 值得正視

何昱奇去年4月由律師陪同到台中地檢署報案，檢方已經偵結起訴楊女。 圖：新頭殼資料照

[Newtalk新聞] 中華民國運彩公會理事長何昱奇在去年間遭楊姓理專冒名吸金，案經何昱奇提出告訴，法務部調查局台中市調查處據報後介入偵辦，何昱奇今（17）日表示，已收到台中地檢署的起訴書，楊女被依違法銀行法、偽造文書、詐欺、個人資料保護法等罪嫌起訴。

何昱奇表示，尊重司法機關的專業判斷，也尊重後續法院審理結果。他說，隨著社群媒體與即時通訊盛行，名人或半公眾人物的身分遭冒用情形日益增加，不僅可能造成當事人名譽受損，也可能誤導社會大眾，甚至衍生財務、法律等連鎖風險，已非單一個案，而是值得正視的公共議題。

此案發生在去年4月間，何昱奇指出，台中市一名楊姓女理專，涉嫌冒用運彩公會及理事長的名義，以開彩券行為由招攬投資吸金，繼初估約20人上當，被害金額1500萬元。經媒體披露後，被害人數更是增加到30人，受騙金額超過3000萬元，當何昱奇察覺此事時，隨即偕同律師到台中市調查處正式提告，除捍衛清白也呼籲民眾不要再上當。

何昱奇表示，相關案件已由台中地方檢察署偵查終結，檢方近日依法對被告楊姓女子提起公訴，他也在今天收到起訴書，案件正式進入司法審理程序。

何昱奇指出，本案歷時約20個月，之前因處於偵查階段，依法不宜對外說明細節，但對公會與當事人而言，卻是一段必須在高度壓力下，兼顧名譽、制度與公眾信任的艱難過程。

何昱奇說，身為公會理事長，其言行與名義本就具有一定公共性，一旦遭到冒用，影響的不僅是個人名譽，更可能對公會運作、公眾判斷及制度信任造成實質衝擊。因此，事件發生後，他選擇第一時間依法報案、全力配合調查，並在必要時正式提告，目的並非情緒回應，而是履行職責。

「維護名譽，對公會理事長而言，不是個人感受問題，而是制度責任。」何昱奇指出，若放任冒名行為存在，將使社會大眾無從分辨真偽，長期下來，對公會與相關產業的信任基礎，都是不可承受的風險。

何昱奇也進一步提醒，隨著社群媒體與即時通訊盛行，名人或半公眾人物的身分遭冒用情形日益增加，不僅可能造成當事人名譽受損，也可能誤導社會大眾，甚至衍生財務、法律等連鎖風險，已非單一個案，而是值得正視的公共議題。

針對此次檢方依法起訴結果，何昱奇表示，尊重司法機關的專業判斷，也尊重後續法院審理結果。他強調，案件進入司法審理程序，象徵制度正式介入處理，也再次印證，透過法律途徑維護名譽與秩序，是最理性且負責任的作法。

何昱奇最後表示，未來將持續以法治、制度與公眾信任為最高原則，理性面對後續司法程序，也呼籲社會各界正視冒名風險，共同維護資訊真實與公共秩序。

