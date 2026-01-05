理工學院研發「可燃性彈殼」 提升後勤補給效能

記者葉軒瑜／專題報導

國防大學理工學院主導研發「可燃性彈殼」，以新材料科技打造能在射擊瞬間完全燃燒的彈殼結構，取代傳統金屬藥筒；該彈殼具備輕量化、燃燒完整、製造效率高等特性，可提升火砲射擊安全性與後勤運補效能。

「可燃性彈殼」研發關鍵，在於理工學院對材料的精確搭配，以硝化纖維作為主要燃燒來源，使彈殼能在高溫高壓下迅速燃盡；加入木（紙）質纖維作為骨架，使整體結構具有足夠強度，不會在搬運或上膛過程中破裂。為使彈殼在倉儲多年後仍保持安全，研究也加入安定劑，避免硝化纖維受潮、受熱時產生化學變化。這些材料看似簡單，但比例略有變動，就會影響燃速、耐壓與安全性，因此每一階段配方都是經過反覆驗證與調整。

廣告 廣告

「可燃性彈殼」日後進入量產階段，將大幅改善射擊作業模式。其中，彈藥重量降低，除意味著補給效率提升、官兵負重減輕，彈殼射擊瞬間能完全燃燒，也能避免暴露軍事行動風險。同時，由於材料多可取自國內，未來有機會建構屬於我國的彈藥供應體系，有效提升國防安全韌性。

理工學院指出，可燃性彈殼的研發不是單一材料的突破，而是整套彈藥系統的全面升級。後續將持續強化燃燒效率、改良材料強度，並評估各類火砲與口徑的適用性，同時導入更多自動化生產技術，朝量產化方向前進。未來，也將研究火控、推進藥與彈道設計的整合，使可燃性彈殼成為完整彈藥系統的一環。

「可燃性彈殼」以新材料科技打造能在射擊瞬間完全燃燒的彈殼結構。（記者葉軒瑜攝）