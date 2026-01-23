理工學院軍事科技中心 扮國防科研「推進器」

記者葉軒瑜／專題報導

為強化國防科研成效，國防大學理工學院軍事科技中心致力整合院內各系所研究能量，透過專利申請、維護與技術轉化，並將研究成果投入國內外發明展及學術研討會，加強產學媒合交流，厚植國防科研創新實力。

軍事科技中心主要業管範圍涵蓋4大面向，包含「研究計畫合作案」之申請與管理、「專利維護與推廣」、「國際學術交流合作」，以及配合國軍單位的「測評任務」，確保科研成果具備實戰應用價值。該中心扮演「推進器」功能，形成「研究、申請、發表、轉化」完善機制，讓各系所研究構想能依期程實現目標。

廣告 廣告

在學術交流與研究能量整合方面，中心負責彙整各系所研究成果，廣邀國內外學術研發機構投稿發表，掌握軍事科學與技術等資訊，並藉由辦理每年「國防科技學術研討會」，邀集產官學研專家相互交流，同時掌握科技發展現況，展現理工學院科研成果與跨領域研發能量。

此外，中心也強化專利維護，並積極參與國際發明展，輔導師生在不同舞臺展現學院的創新成果。近年來，多項技術均順利完成專利申請、技轉洽談乃至實際應用，該中心在文件申請、法規諮詢、技術說明及媒合產業合作扮演關鍵推手，讓師生能專注研發，使軍校科研成果能由學術理論轉化為實務應用，成為推動軍民技術兩用的基礎。

展望未來，軍事科技中心將持續強化跨領域整合，協助各系所將研發成果轉化為可應用的技術資產，強化軍民合作與國際交流，讓軍校科研成果不僅深植國防體系，也能走向國際舞臺，展現國軍在科技創新上的堅實能量。

理工學院軍事科技中心在展覽會場輔導各系所展覽注意事項。（記者葉軒瑜攝）

理工學院各系所研究成果由軍事科技中心統籌，並媒合重要展覽。（記者葉軒瑜攝）

理工學院軍事科技中心協助各系所申請專利，並掌握後續維護及交流運用。（記者葉軒瑜攝）