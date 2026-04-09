理工男大生自製炸藥「轟廢校」！網歪樓：中科院呢？

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社會中心／李筱舲報導



嘉義縣一處廢棄國小近日驚傳爆炸，而爆炸原因竟是因為兩位就讀理工科系的男大生，因喜愛戰爭遊戲，上網自學並從合法管道取得原物料，成功研發高爆性炸藥。據了解，這是兩人第二次進行試爆，由於威力強大，當場震碎校園的窗框及炸穿牆面，驚動居民報案，警方隨後將兩人拘提到案，法官因情節重大裁定羈押禁見。消息曝光後引發網友熱議。

20歲理工男大生自製炸藥「轟廢校」教室全毀！網狂刷「1事」：中科院呢？

2名男大生玩爆裂物，炸毀教室，門窗嚴重扭曲變形。（圖／民視資料照）

威力驚人！改良炸藥轟穿牆面 廢棄校舍教室慘遭炸爛

據悉，涉案的兩名男大生年僅20歲，因具備理工專長，且兩人又有共同興趣，才上網自學研製炸藥，並選在嘉義縣竹崎鄉廢棄20多年的培英國小試爆。他們在今年１月進行第一次試爆，但結果不如預期，便隨後進行改良。他們在本月3日二度試爆，因威力強大，不只把教室炸爛、牆面甚至炸出洞來，驚動了附近的居民，才讓案件曝光。

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20歲理工男大生自製炸藥「轟廢校」教室全毀！網狂刷「1事」：中科院呢？

嘉義縣竹崎鄉，廢棄的校園內竄出火舌，竟是2名男大生引爆爆裂物。（圖／翻攝畫面）

稱「單純測試」遭質疑！兩男大生涉造炸藥 裁定羈押禁見

兩人落網後都坦承涉案，但對自製炸藥動機僅稱為「單純測試」，說詞遭辦案人員質疑。檢方隨後聲請羈押，法院審理認為，兩人兩度在校園引爆具規模的爆裂物，且對案情細節供述有出入，有卸責及勾串的可能，考量炸藥質量非輕，於4月5日裁定羈押禁見。

20歲理工男大生自製炸藥「轟廢校」教室全毀！網狂刷「1事」：中科院呢？

警方事後查出，為兩名男大生躲到廢棄教室裡面，測試自製的火藥，沒想到釀成意外。（圖／民視資料照）



民間出高手？男大生炸校舍 網熱議：這是「中科院」等級人才吧

消息曝光後，隨即在社群引發討論，許多網友留言表示：「有這樣的能力，又何必要跟國外買武器」、「中科院呢？你們多了兩位人才」、「國防部看來需要人才了」、「這是求學過程中的夢想。」、「真是不得了 這人才趕快收編」、「從大學開始培養爆破兵，優秀」、「活生生的人才 一定要加以培養」、「台灣有救了！終於自製炸彈組立即成立」。

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