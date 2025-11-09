理工男真性情 接地氣成關鍵

外界普遍認為，桃園市長張善政的連任之路相對穩健，但也藏著「政績有、情感弱」的隱憂。圖為張善政（左一）表揚花蓮光復救災英雄。（本報資料照片）

桃園市長張善政挾著「3戰全勝」選舉戰績，外界普遍認為他的連任之路相對穩健，但在「穩健有序」的施政邏輯下，卻也藏著「政績有、情感弱」的隱憂，任何突發事件都可能成為選情催化劑，張善政的連任之路仍潛藏變數。

張善政以學者背景進入政壇，向來不以政治手腕見長，標榜務實治理、專案式管理風格，成功塑造「理工男不搞政治」的形象。然而「非典型政治人物」的特質，也讓張善政沒有傳統政治人物擅長察言觀色、擁抱民意能力，也因說話直白，有時顯得硬梆梆，甚至被貼上「不接地氣」的標籤。

像是綠營議員過去在議會尖銳質疑市政時，他除以專業論述強勢反擊，也會偶爾爆出「金句」回嗆；面對市民直言時，也不會刻意安撫或討好，張的「佛系人設」會轉換成「據理力爭」，例如近期成功二橋開工動土典禮，張善政和里長溝通一度火爆，最終不歡而散，就是顯著一例。

然而政治並不只是比拚道理，市民感受往往比內容重要。張善政的直接與不修飾，雖被支持者按讚視為真性情，但在中間和親綠市民眼中，卻可能被曲解為「官僚、冷淡、遙不可及」的負面形象。

此外，張善政是「做事的人」，但許多建設如捷運、社宅、交通改善等，需要時間累積才能看見成果，短期內不易顯化，因此張善政的連任確實有基本盤，市政無重大失誤且多面向循序推進，但政治從來不是只靠「做事」就能安穩取勝，如何把政績轉化為選票、縮短與市民的距離，是張善政最後1年拚連任的重要課題。