理念相近政要譴責軍演 官員：友台力量持續匯聚

中國解放軍對台發動「正義使命-2025」軍事演習，理念相近國家友我政要已陸續表達關切。知情官員表示，面對中國軍事演習，台灣並不孤單，而外交部也會同步與理念相近國家保持密切聯繫，攜手維護區域與全球的和平穩定。

首先在美國方面，聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾(Roger Wicker，或譯維克)、參議員柯頓(Tom Cotton)、參議員楊恩(Todd Young)、眾議員史坦頓(Greg Stanton)、眾議員狄亞士巴拉特(Mario Diaz-Balart，或譯迪馬里)等參眾議員為我發聲，譴責中方企圖恐嚇自由且民主的人民，並表達台灣是美國強健且值得信賴的夥伴，「美國與台灣站在一起」，同時會持續反對任何脅迫、侵略，以及對區域穩定構成威脅的行為。

廣告 廣告

日本方面，眾議員長島昭久、小野寺五典、中山泰秀，參議員石平等國會議員透過社群平台表態關切；歐洲方面，來自法國、捷克、比利時、瑞典等國國會議員及友台小組成員指出，台海和平穩定是全球共同利益，任何軍事恫嚇行為都應受到譴責。

另外，「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)譴責解放軍發動環台軍演，呼籲各國政府採取緊急且一致的行動，民主國家不應僅止於口頭反對片面改變現狀，更必須制定共同的威懾計畫，以提高侵略者的代價、加強集體防備能力。

友邦方面，巴拉圭副總統亞力安納(Pedro Alliana)、巴拉圭外交部、貝里斯外交部都對我表達支持，譴責中國大規模軍演威脅印太地區穩定與和平。