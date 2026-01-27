理性工程師的浪漫提案！全室圓弧收邊、公仔展示櫃與智能設計，敘寫給予妻小最溫柔的未來情書

編輯 Chloe Jheng｜圖片提供 賀澤室內設計

小編帶你看好宅

這是一個關於成長與轉變的家。面對 45 坪的中古屋翻新，男主人身為科技工程師，更期盼能為妻兒營造溫潤的居家氛圍。設計上捨棄了年輕時偏好的個性稜角，轉而以米杏色調與弧線，勾勒出如新生命般純粹且溫柔的空間底蘊。新居全面導入智能家庭系統，從前期水電佈線到後續燈具設備聯動，皆展現了工程男對科技便利的追求外，同時呵護家人的溫柔感性。



在結構規劃上，「弧形設計」是貫穿全屋的核心靈魂！為了消弭 13 年老屋常見的突兀樑柱，設計師在天花板、隔間牆面乃至櫃體邊角，全面採用圓弧收邊，不僅提升了視覺的放大感，更有效降低孩子在家中奔跑碰撞的風險。玄關處一道木作弧形屏風覆以沈穩的水泥塗料，象徵男主人如臂彎般環抱家人的愛，同時也化解了長輩介意的「穿堂煞」風水顧慮，並在不阻斷採光的情況下，優雅地界定出落塵區。客廳中，這份圓潤感延伸至家具軟裝挑選，特意選用的弧形沙發與後方半高弧形背牆相互呼應，牆體後方則化為一處帶有隱私包覆感的多功能空間。整個廳區採取開放式佈局，讓客廳、書房、餐廚空間串聯成自由活絡的動線，取消視覺死角，讓父母在任何角落都能隨時看照孩子的動態。針對屋主身為公仔與扭蛋收藏家的愛好，設計師在公共空間與私領域交界處，精準規劃了三處玻璃展示櫃：分別位於牆面壁龕、書房區以及廊道底端，這些展示空間不僅是男主人的心靈避風港，更透過通透的玻璃材質與燈帶烘托，讓收藏品成為居家裝飾的一部分。而在實用收納方面，設計師展現了極致的空間利用率，考量到屋主家中冰箱深度較常規款更深，特別在冰箱旁順勢規劃出一間隱藏式儲藏室，將生活雜物與大型家電收納於無形，確保居家視野恆久整潔；餐廚空間則選用耐用且易於清潔維護的人造石與賽麗石，搭配系統板材的彈性規劃，讓備餐與收納更顯從容。



這場中古屋的華麗轉身，是設計師將工程師的理性邏輯與對家人的感性愛意完美結合的成果，每一處弧線、每一道光源，都訴說著這家人對未來生活的期待，在這間結合智能科技與溫潤美學的空間裡，孩子們將在圓潤無憂的環境中茁壯，而屋主心愛的收藏也成為生活記憶的一環，陪伴家人寫下未來生活的篇章。

廣告 廣告

小編的最愛

步入私領域，主臥室延續了公領域的大地色系，但在細節上更顯沈穩。床頭牆面選用棕色繃布，結合線燈照明營造立面層次，提供睡前靠臥閱讀時最舒適的觸感。次臥室則展現了活潑的生命力，以米色塗料鋪敘腰牆，與整體系統櫃色調協調共融；特別配置的可上下調節高度的風琴簾，能隨意調節光線入射角，讓孩子不論坐臥都能擁有望向天空的自由視角。衛浴空間採取高效的三分離式設計，將淋浴區與浴缸配置於濕區兩側，大幅提升雙人同時使用的便利性；牆面與地面選用質感相異但色調和諧的淺灰磁磚，地面更經過無縫處理以避免水垢囤積；淋浴間內的收納則採用內嵌式壁龕設計，取代突出的五金掛籃，不僅視覺俐落，更徹底排除了沐浴時碰撞受傷的危險。

賀澤室內設計／張益勝+賀澤團隊

地址：新竹縣竹北市自強五路37號1樓

電話：03-6681222

Email：Hozo.design@gmail.com

網站：http://www.hozo-design.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>賀澤室內設計

立即聯絡>>>賀澤室內設計