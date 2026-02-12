理想兩人生活範本！雲林 31 坪現代風透天新成屋，榮獲國際 IDA 金獎與 TITAN 銀獎殊榮

編輯 張若蓁｜圖片提供 落腳室內設計

當相愛的人買下屬於自己的家，如何將新成屋打造成充滿癒療感的日常空間？這間位於雲林的 31 坪透天別墅，由深耕在地的落腳室內設計操刀。陳明法設計師以簡約溫馨的現代風為基調，將機能與美學完美融合，好的設計能跨越國界。本案憑藉細膩的空間佈局與獨到的現代美學，深獲國際評審青睞，接連摘下 IDA 國際設計大獎金獎與 TITAN 地產大獎銀獎。從在地深耕到橫掃國際獎項，用美學與實務實力定義現代治癒系空間的新標竿。

一樓空間分區鮮明，進入空間後落塵區由花磚界定，穿鞋椅與鞋櫃整合於樑夏，白色系統板與木質的拼接，明亮中又注入溫潤質感，當暖黃燈光落下，出入家門的儀式感四溢。玄關旁為工作區，設計師巧妙將工作區與客廳間隔牆，轉化為小白板，讓屋主在此辦公閒聊時能自在揮灑靈感，另一側樑下同樣透過櫃體與書桌填滿，化解存在感，物品也能被妥善收納。客餐廳為開放式設計，木質地板凝鍊溫馨氛圍。客廳電視牆由清水模鋪敘，與落地皮革沙發搭配，呼應現代風主軸。餐廳與廚房以半高牆分隔，化解開門見灶的疑慮，也避免備餐檯面被一眼望盡，視覺更清爽。廚房機能皆在設計時預留擺放位置，從大冰箱到小家電都收納的條條有理，烹飪動線更是順暢自在。



主臥室以飯店套房概念規劃，小玄關配置一日衣櫃與餐水櫃，讓人進入房間後，就可以卸下身上配件，以更輕鬆姿態回歸臥室。而獨立分區也為寢臥空間建立起一道隱私緩衝。寢臥區色調選用燕麥色鋪陳，透過色彩心裡，舒緩白天緊繃情緒，提升睡眠品質。窗邊規劃了小書房，為閒時休憩提供一處先的選擇。獨立更衣間以水波紋玻璃分隔，透光不透影的特性在採光與隱私間取得平衡。更衣間內根據收納需求規劃洞洞板、櫃體與梳妝台，一次滿足日常所需。

弧形修飾大樑，挑戰空間視覺高度。原始建築結構在客餐廳天花處有一道壓迫感較重的橫樑，落腳室內設計運用「弧形元素」進行修飾，創造出如同穹頂般的延展效果。這項設計巧思不僅成功弱化大樑，更在視覺上挑高了空間感。正是這種對細節的極致追求，讓本案能在 IDA 國際設計大獎奪金並在 TITAN 地產大獎摘銀，成為雲林室內設計的標竿之作。



