理想兩人生活範本！雲林 31 坪現代風透天新成屋，榮獲國際 IDA 金獎與 TITAN 銀獎殊榮
編輯 張若蓁｜圖片提供 落腳室內設計
小編帶你看好宅
當相愛的人買下屬於自己的家，如何將新成屋打造成充滿癒療感的日常空間？這間位於雲林的 31 坪透天別墅，由深耕在地的落腳室內設計操刀。陳明法設計師以簡約溫馨的現代風為基調，將機能與美學完美融合，好的設計能跨越國界。本案憑藉細膩的空間佈局與獨到的現代美學，深獲國際評審青睞，接連摘下 IDA 國際設計大獎金獎與 TITAN 地產大獎銀獎。從在地深耕到橫掃國際獎項，用美學與實務實力定義現代治癒系空間的新標竿。
一樓空間分區鮮明，進入空間後落塵區由花磚界定，穿鞋椅與鞋櫃整合於樑夏，白色系統板與木質的拼接，明亮中又注入溫潤質感，當暖黃燈光落下，出入家門的儀式感四溢。玄關旁為工作區，設計師巧妙將工作區與客廳間隔牆，轉化為小白板，讓屋主在此辦公閒聊時能自在揮灑靈感，另一側樑下同樣透過櫃體與書桌填滿，化解存在感，物品也能被妥善收納。客餐廳為開放式設計，木質地板凝鍊溫馨氛圍。客廳電視牆由清水模鋪敘，與落地皮革沙發搭配，呼應現代風主軸。餐廳與廚房以半高牆分隔，化解開門見灶的疑慮，也避免備餐檯面被一眼望盡，視覺更清爽。廚房機能皆在設計時預留擺放位置，從大冰箱到小家電都收納的條條有理，烹飪動線更是順暢自在。
主臥室以飯店套房概念規劃，小玄關配置一日衣櫃與餐水櫃，讓人進入房間後，就可以卸下身上配件，以更輕鬆姿態回歸臥室。而獨立分區也為寢臥空間建立起一道隱私緩衝。寢臥區色調選用燕麥色鋪陳，透過色彩心裡，舒緩白天緊繃情緒，提升睡眠品質。窗邊規劃了小書房，為閒時休憩提供一處先的選擇。獨立更衣間以水波紋玻璃分隔，透光不透影的特性在採光與隱私間取得平衡。更衣間內根據收納需求規劃洞洞板、櫃體與梳妝台，一次滿足日常所需。
小編的最愛
弧形修飾大樑，挑戰空間視覺高度。原始建築結構在客餐廳天花處有一道壓迫感較重的橫樑，落腳室內設計運用「弧形元素」進行修飾，創造出如同穹頂般的延展效果。這項設計巧思不僅成功弱化大樑，更在視覺上挑高了空間感。正是這種對細節的極致追求，讓本案能在 IDA 國際設計大獎奪金並在 TITAN 地產大獎摘銀，成為雲林室內設計的標竿之作。
落腳室內設計／陳明法
地址：雲林縣斗六市成功路312號
電話：0911376999、05-5335666
Email：wishhome312@gmail.com
網站：https://residence.com.tw
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
精靈請自備！IKEA台灣小編玩《葬送的芙莉蓮》梗，儲物凳還原寶箱怪名場面
IKEA 最近推出全新 GREJSIMOJS 系列儲物椅凳，該產品採用亮黃色圓潤設計，當掀開椅蓋時，邊緣的鋸齒造型與內部構造看起來酷似經典奇幻作品中的「寶箱怪」。而這款兼具收納與座椅功能的家具，因為其獨特的視覺效果，被社群小編玩起《葬送的芙莉蓮》梗。
超大咖男星開餐廳慘賠！店內免費搞笑求客上門 意外谷底翻身轉型成功
61歲港星黃一山曾是周星馳電影中的御用綠葉，參演《逃學威龍》系列、《九品芝麻官》、《唐伯虎點秋香》等經典作品，憑鮮明配角形象走紅。近年他轉往中國發展並跨足餐飲業，未料火鍋店生意慘淡，甚至必須在店內免費登台搞笑吸引客人，親自為店鋪拚人氣，再度成為話題人物。
台北2月必看展覽Top10推薦 畢卡索、世界古文明、吉伊卡哇×三麗鷗、航海王動畫展活動一次看！
今年農曆春節假期長達9天的時間，加上228連假，除了安排走春出遊之外，平時沒空去看的展覽，也能趁著連假一次走訪，像是國際級的畢卡索藝術展、維也納名作展，或是親子人氣動畫展，都適合全家一起同樂！
快訊／蔣萬安完成輝達簽約 北士科能否複製內科、南港模式？
台北市政府與輝達（NVIDIA）今（11）日下午正式完成北投士林科技園區T17、T18基地地上權合約簽署。台北市長蔣萬安在現場出示簽約正本，宣布輝達首座海外總部「NVIDIA Constellation」確定落腳台北，為北士科開發案再添關鍵進展。
25 坪老屋奇蹟翻身！玄關屏風結合「洞洞板」與轉角收納，機能美感一次到位
走過多年的25坪老房子，翻修為質感現代家屋。整頓基礎工程，並結合水泥漆、超耐磨木地板、木作、磁磚等材質，交織溫潤、柔和的私宅氛圍。
麻吉大哥幣圈慘賠！被問「買陶朱隱園」5字回應
娛樂中心／李明融報導「麻吉大哥」黃立成近期在加密貨幣圈經常成為市場焦點，昨（10日）加密貨幣出現一波急跌走勢，以太坊（ETH）在台灣時間近下午3點跌破2000美元大關，黃立成數小時內連續減持以太坊多單並清倉HYPE做多部位，合計虧損約 12.16 萬美元（約新台幣382.9萬），同日他出席九把刀年度新作《功夫》首映會，被問是否真的買下台北市信義區豪宅「陶朱隱園」，他親口回應自嘲「現在全身就剩一支（懶X）而已」。
自地自建一棟透天別墅，構築三代理想的生活場景，敘寫詩意的現代療癒生活
位於桃園的透天別墅，是一棟自地自建的現代豪宅，注重生活品質的屋主，特別委託有建築背景的設計師，從無到有、從外觀到室內全方位打造，為了更符合每位家庭成員對新家的期待，設計師先確保室內完善佈局後，再擘畫建築結構、外觀與容積，打破空間尺度的限制，運用多元異材質拼接，萃取石材、鍍鈦、玻璃、鏡面、鐵件等感光元素，將逸散的光暈漫射成冰晶光澤，挹注精緻奢雅的空間底蘊，實現三代同堂現代豪宅的理想生活場景。
輝達落腳北士科房價上看140萬元？房產專家：士林北投中古屋補漲
輝達（Nvidia）海外總部「Nvidia Constellation」確定落腳台北市北投士林科技園區，台北市長蔣萬安今（11）開心喊「台北就是輝達的家」最快6月動工，對當地房價也注入一劑強心針。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶觀察，近一年新案成交單價已站穩每坪120萬元大關，甚至不泛有成交單價突破140萬元的個案，他認為「有望帶動北投、士林一帶的中古市場價格補漲」，但能否複製甚至超越內科與南港？還有待考驗。
澤倫斯基簽總統令 允許60歲以上人員合約制服役
烏克蘭總統澤倫斯基周二（10 日）簽署總統令，修改《烏克蘭公民在烏克蘭武裝部隊服役規定》。
澎湖浪人現身？神似「川普」側臉照畫面流出…網驚呆
生活中心／饒婉馨報導澎湖西嶼數位創作者顏東星近日在虎目石滬紀錄浪高時，意外拍下一張神似人臉側面的海浪照片，其中浪頭的眼、鼻、口輪廓分明，加上白雲點綴的浪花酷似白髮，被不少人認為極像美國總統川普。與此同時，澎湖氣象站提醒，氣溫變化劇烈將持續到15日，除夕起將受東北季風主導，離島民眾需留意強風。
優雅精緻輕奢美式宅│古典奢華風│115坪
家是陪伴我們成長，陪伴我們經歷各種喜怒哀樂的港灣，家中的每個角落都表現著生活的喜好與樣貌，承思室內裝修吳思穎設計師由營造業起家，不僅精準掌握材質與用料，亦擅長妥善規劃空間與運用坪效，更重要的是能夠滿足屋主的需求與期待。屋主本身對時尚與生活品味非常有想法，在喜好方面也非常鮮明，因此設計師以屋主偏愛的古典風格、金色、圓弧等三元素進行延伸，讓古典擁有新風貌，形塑輕奢感的同時保持簡潔凝鍊。
古典演繹淨質雅寓│27坪
精準利用坪效，打造3房收納與美學兼具的歐式奢華古典居宅。
老屋翻新傳承宅 境式混搭袖珍屋
本案為32年的老宅，透過境庭國際設計周靖雅設計師的巧手，開始了一場空間與時間的對話，不僅僅是設計與結構上的調整，更是對居住美學的深度探索。原有的格局雖是3房2廳，但不合時宜的配置造成空間尺度安排不均，設計師將過大的客廳面積縮小，轉換為更加寬敞的私人空間，使每一個角落都能被妥善的運用與規劃。
37 坪老宅的溫柔進化！圓弧 × 暖白的現代生活感
在37坪、3房2廳2衛的老屋翻新案中，初白設計團隊沒有追求浮誇的視覺張力，而是回到生活本身，以打造乾淨、舒適的居住環境為訴求，為屋主構築出一個能隨著日常節奏自在呼吸的家。原本狹長的長方形格局，是老屋常見的限制，也容易讓空間顯得零碎壓迫，設計團隊透過重新梳理動線，將平面調整為L型布局，不僅放大了公共空間的使用尺度，也自然劃分出公領域與私領域，讓生活有了清楚卻不生硬的界線。
老屋翻修三代同宅 營造法式東方情懷
「中西合璧」的絕佳典範之一，莫過於出自於摩登雅舍室內裝修設計之手的本案。對於設計美學具有獨到觀點的王思文與汪忠錠兩位設計師，鑑於本案女主人 Jessie 從事空姐一職，在遊歷世界的過程中，不僅開闊了眼界，也培養出專屬的美感敏銳度，因而投其所好，憑藉「高級訂製」的概念，從法國百年經典飯店汲取靈感來源，並且不忘根本，同步揉合東方的語意與圖騰，精準琢刻出專屬於 Jessie 的品味格調。
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。