理想很豐滿 現實很骨感！台灣有可能全面廢除籠飼雞蛋嗎？
撰文＝食力傳媒
2025年12月1日，家樂福宣佈將在台灣全面轉型販售「非籠飼（Cage-free）」雞蛋，這無疑是台灣通路推動動物福利的一大里程碑，也贏得了ESG浪潮下的掌聲。家樂福目前對外公布的多為「全面轉型計畫」與明確時程，實際全面落地仍須依官方後續公告而定。然而，當鏡頭從單一通路的貨架拉遠至全台灣的農畜地景，一個殘酷且難以忽視的問題浮上檯面：
「全台灣有可能跟進家樂福，徹底告別格子籠嗎？」
若我們拋開情感層面的道德呼籲，單純從土地面積、消費數據與生產效率進行冷靜的算術，答案恐怕會讓動保人士失望，因為以台灣目前的客觀條件，要全面推廣非籠飼雞蛋，不僅是不可能的任務，更是一場可能引發糧食危機的冒險。
算式一：台灣人驚人的「吃蛋力」與土地的極限
要談轉型，得先看需求。台灣人有多愛吃蛋？根據農業部統計，台灣人均年消費雞蛋量高達 355 顆，幾乎是「一日一蛋」，這項數據在世界排名名列前茅，換算成總量，這座島嶼每日一睜眼，就需要消耗約2,400萬顆雞蛋。
如此龐大的剛性需求，過去數十年來完全仰賴「格子籠（Battery Cage）」的高密度飼養來支撐。目前台灣約有80%的雞蛋來自籠飼，實務上多採用多層立體格子籠，等效飼養密度可達每平方公尺60至100隻；反觀「非籠飼」中的平飼（Barn），依照台灣《雞蛋友善生產系統指南》要求，每隻蛋雞至少需1,000平方公分活動面積，換算即為每平方公尺僅能飼養約9至12隻。
這是一個簡單卻沈重的數學題：若要維持每日2,400萬顆的產能，全面轉用平飼，台灣所需的養雞土地面積將暴增至目前的3倍以上。然而，這個推估仍僅計算雞舍內部的飼養空間差異，並未包含外部土地的法規限制，更未考慮場區通風、動線、廢水處理等其他基礎設施所需空間。
在農地破碎、寸土寸金，且光電板與工廠不斷爭地的台灣，加上有誰願意我家旁邊就是養雞場的嫌惡心態，我們該去哪裡憑空變出這多出來又得遠離住宅人群的3倍土地？若不擴地而直接轉型，意味著產能將瞬間腰斬60%，屆時台灣面臨的將不是短期的蛋價波動，而是常態性的「千萬顆缺蛋缺口」。
更進一步攤開法規地圖，會發現前述的「土地面積暴增3倍」恐怕仍是最樂觀的低估。台灣多數縣市已制定《新設置畜牧場管理自治條例》，新設或擴建養雞場必須距離住家、學校、醫療與公共機構300至1,000公尺以上，西部縣市普遍落在300至500公尺之間，部分農業大縣甚至達1,000公尺。這些距離限制並不是買下隔壁農地就能解決，因為只要牽涉到擴建或重建，大多會被視為「新設畜牧場」，必須重新符合退縮距離規定。
也因此，雞農若想為了轉型平飼而擴建，往往必須取得比實際飼養面積大上5倍甚至10倍的土地，才能在基地外圍形成足夠的「合規緩衝帶」。實務案例顯示，若必須滿足500公尺退縮距離，整體場址動輒需數十公頃，而雞舍可實際使用的面積可能不到整體的10分之1，導致有效建蔽率極低。此外，西部平原人口密度極高，要找到一塊方圓500公尺內沒有任何民宅的農地，幾乎是不可能的任務，實務上能符合距離條件的地點不到兩成，且多屬破碎地塊，難以整場規劃。
因此，全面平飼面臨的真實困境，不僅是土地夠不夠大的數學問題，更是「即便有資金，也無合法土地可蓋」的法規死局。
算式二：立體平飼（Aviary）是解方？資金與技術的雙重門檻
有人或許會提議：「平面不夠，那就往上發展！」確實在歐美，採用多層棲架的「立體平飼系統（Aviary）」是解決土地效率的主流方案，飼養密度可提升至每平方公尺18至25隻，雖然仍不及籠飼，但已比傳統平飼節省了一半土地。
然而，Aviary 系統在台灣的推廣面臨兩大硬傷：
第一個問題：資本門檻
Aviary 系統仰賴全套進口自動化設備，如集蛋、清糞、升降與餵食系統，建置成本動輒千萬，對以中小型農戶為主體的台灣蛋雞產業而言，回收期過長且負擔極高。
第二個問題：管理技術斷層
立體平飼並非把雞放進去就好。雞隻在層架間飛跳容易導致龍骨骨折；數萬隻混群飼養，一旦爆發禽流感或球蟲病，無法像籠飼那樣分層隔離，疾病傳播更快，風險控管極難，加上高粉塵環境對工作人員呼吸道的長期傷害，使得傳統雞農難以跨越這道技術門檻。
算式三：通膨時代，誰為「動物福利稅」買單？
最後回到最現實的價格。非籠飼雞蛋因土地、飼料效率、人力管理等成本疊加，末端售價往往是籠飼蛋的1.5至2倍。以目前市場價觀察，籠飼蛋每10顆約48至65元，非籠飼普遍落在80至120元區間，價差明確。
對於家樂福等高端通路，鎖定的是願意支付溢價的中產階級，這在商業邏輯上完全可行。但別忘了，雞蛋在台灣不僅是商品，更是「戰略物資」。
從早餐店的蛋餅、超商的茶葉蛋，到烘焙業的蛋糕麵包，雞蛋是基礎原料，若全面轉型，導致原料成本翻倍，將直接引爆末端餐飲價格的全面通膨。試問，當巷口早餐店的荷包蛋一顆漲到30元時，消費者對動物福利的支持度還能剩下多少？
結論：分眾市場，才是台灣的唯一出路
綜上所述，受限於土地稀缺、高消費量，以及對平價蛋白的依賴，台灣現階段根本就沒有條件實現「全面」非籠飼。農業部目前的政策方向亦強調多元飼養系統並存，而非單一路徑。
家樂福的宣言值得肯定，因為它為「有選擇能力」的消費者提供了更好的選項。但若將此視為國家產業政策的主要方向，則是無視現實的烏托邦，因為台灣蛋雞產業的未來，不在於消滅籠子，而在於「分眾」與「升級」：
高端市場：由通路驅動，讓20%至30%的產能轉向非籠飼，滿足重視價值的消費者。
大眾市場：維持高效率的籠飼生產，但推動從「傳統格子籠」升級為兼顧基本福利的「豐富化籠飼（Enriched Cage）」，在土地效率與動物福利間取得折衷。
我們認為，應該要認清台灣的先天限制，該如何取得動物福利與民眾日常需求的平衡，這才是通往永續食農的務實之道。
