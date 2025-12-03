Yahoo Tech

理想汽車也加入 AI 眼鏡戰局，新品 Livis 主打 36g 超輕機身、蔡司鏡片、語音控車

國家補貼後僅 1,699 人民幣起。

Sanji Feng
Sanji Feng
編輯
理想汽車也加入 AI 眼鏡戰局，新品 Livis 主打 36g 超輕機身、Zeiss 鏡片、語音控車
理想汽車也加入 AI 眼鏡戰局，新品 Livis 主打 36g 超輕機身、Zeiss 鏡片、語音控車

隨著 Meta 的成功，智慧眼鏡市場受到了空前的關注。各家廠商紛紛湧入，今天我們又迎來了一位稍讓人意外的挑戰者 — 理想汽車。他們剛剛發佈了名為 Livis 的 AI 眼鏡，其鏡框重量僅為 36g，框型接近 Ray-Ban Wayfarer 且採用了科技感十足的半透明外殼。它共有黑、灰、綠三色可選，機身具備 IP54 防塵防水機能，工作溫度為零下 10 度至零上 45 度。為滿足不同鼻形，其中間亦設有可調節的鈦合金鼻托。

廣告
理想 Livis AI 眼鏡
理想 Livis AI 眼鏡

Livis 右側設有 12MP 相機和對應的拍攝鍵，視野達 105 度，可拍攝 4,032 x 3,024 橫向照片、Live Photo 和最高 1440p 30fps（4:3）影片。眼鏡內建的電池為 240mAh，錄製續航力最長 41 分鐘，「典型」場景可用 18.8 小時，待機時長則為 78 小時。配套的收納盒能以無線方式將眼鏡充滿電 4 次，2 小時 15 分鐘可充至 80%。

理想 Livis AI 眼鏡
理想 Livis AI 眼鏡

理想為這款產品配置了開放式雙喇叭和 4 麥克風組合，它也能放空間音訊，同時支援 Wi-Fi 6 和藍牙 5.4。裝置搭載了恆玄 BES 2800 低功耗處理器，儲存為 32GB，可利用理想自家的 MindGPT-4o 模型實現問答、記憶、語音控車等功能。其適用於 iOS 15、Android 8.0 及以上版本的系統，值得一提的是，Livis 全系列都會標配蔡司防藍光感光變色鏡片。

理想 Livis AI 眼鏡目前已在大陸開賣，零售價為 1,999 人民幣，目前可享 300 元國家補貼優惠。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk

其他人也在看

高市早苗縮了！　稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」

高市早苗縮了！　稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」

日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本

中廣新聞網 ・ 8 小時前520
賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了

賴清德被打臉！高市早苗改口「台灣是中國一部份」網酸：日料白吃了

日本首相高市早苗日前因「台灣有事論」，引發中日關係緊張，她今（3）日在參議院全體會議上強調，日本政府自1972年《日中共同聲明》以來，「理解並尊重」中國大陸方面主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，此一立場「完全沒有改變」。消息一出，引發粉專酸爆總統賴清德被打臉：「日料白吃了」。

中天新聞網 ・ 5 小時前290
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報

三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報

為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。

Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前42
爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相

爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相

爆在許瑋甯婚禮喝到爛醉！柯震東「躺地照流出」親上火線吐真相

EBC東森娛樂 ・ 4 小時前2
濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

濱崎步「空場開唱」　外媒：上海鬧大了！

[NOWnews今日新聞]中國因不滿日本首相高市早苗的「台灣有事」相關言論，近期針對日本連番祭出抗議措施，包括呼籲中國人不去日本旅遊、封殺日本藝人，近來日本知名歌手濱崎步在上海開演唱會，突然在前一天被...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前170
冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號

冷空氣強度調強「台北低溫預測下修」！「這時」有快速降溫訊號

今（3）日東北季風增強，伴隨華南中層水氣通過，基隆北海岸及宜蘭地區為有短暫雨天氣，並有局部較大雨勢，北部、花蓮、臺東及屏東會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。氣象粉專也提醒，氣象署也將冷空氣強度稍調強，並將台北低溫預測下修。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前2
金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

金宇彬戰勝鼻咽癌迎娶申敏兒！她愛喝1茶41歲逆齡像21歲

韓國演藝圈模範情侶金宇彬與申敏兒，在愛情長跑11年後，今日（11/20）無預警宣布結婚喜訊！金宇彬透過親筆信甜喊：「我要和陪伴我很久的人組建家庭。」兩人挺過男方罹癌低潮，不離不棄的愛情感動無數粉絲。

健康2.0 ・ 15 小時前3
新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清

新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清

社會中心／馬聖傑、郭文海　新北市報導新北市府地下停車場，竟然變成公務員的約會甚至發生性關係免費摩鐵嗎！？市府某局處的兩名已婚的男公務員及女約僱人員，爆出長達10年不倫戀，而且5、6年都躲在地下停車場轎車內偷約會，甚至多次發生關係！直到去年兩人關係生變，女方一怒之下對男方提告性侵，整起事件才曝光。平日下午，新北市府專用的地下停車場，公務車進進出出，員警忙著指揮，作為新北市的門面，維安當然是滴水不漏，但現在爆出市府的兩名公務員，把地下停車場當成摩鐵，天天約會。民視記者馬聖傑：「這兩名已婚的公務員，從2014年開始發展出不倫戀，兩人多次利用午休時間，在地下停車場共進午餐順便約會，沒想到最後兩人感情生變，女方指控男方性侵整起事件才曝光。」新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）即便是午休，也是上班時間，公共空間這麼做，眾目睽睽下，難道都不怕被發現嗎？據了解，這兩人過去任職同單位，逐漸熟識，5、6年前，男方開始以談公事為由，邀女方前往地下停車場，到他的轎車內共進午餐，並開始交往，多次在地下停車場發生關係！兩人分手後，女方認為被對方性侵告上法院！檢方調查後大翻盤，發現雙方頻繁在車上發生關係至少超過5年，兩人幾乎每個上班日的中午，都會到市府停車場車上見面，認定男方並沒有違反女方意願，以犯罪嫌疑不足作出不起訴處分。新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清。（圖／民視新聞）民眾：「違背善良習俗那確實是有點誇張，不顧及公共（空間）的底線。」民眾：「蠻誇張的如果是他們上班時間，這樣子不太好。」負責停車場管理的秘書處說，平常巡檢只針對車輛是否按規定停放，兩人行為屬於私領域部分，秘書處並不知情，未來對於停車場將會加強巡檢。市府停車場淪為公務員約會場所，話題勁爆，也真的讓民眾大開眼界。原文出處：新北市府2公務員不倫十年！　趁午休「躲停車場偷運動」次數多到不清 更多民視新聞報導逾40萬元債務喬不攏　汽車美容店大亂鬥警逮7人爸爸走了沒錢葬　75歲男險被女網友騙1萬元台中惡煞持槍闖泳池朝6歲童扣扳機　辯「無法控制身體」下場曝

民視影音 ・ 3 小時前11
中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增　他揭後勢：定存股心態要改了

中鋼撿便宜好時機？股價10年新低股東不減反增　他揭後勢：定存股心態要改了

上（11）月金融市場劇烈波動，台股2日以逾200點開高後一路走高，終場加權指數漲221.74點，收在27564.27點，漲幅0.81%，其中台積電（2330）、台達電（2308）等收紅，聯發科（2454）收黑。另一方面，中鋼（2002）近日一度跌到10年新低點，引發百萬股東擔憂。對此，臉書財經粉專「股人阿勳」今（3）日在臉書分析，這一波對很多「拿中鋼當定存股......

風傳媒 ・ 11 小時前27
考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改

考上台大遭「冒名放棄錄取」！竟是遭「同校室友」竄改

生活中心／李明融報導南投一名陳姓學生今年3月錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班，並完成網路報到，準備繼續自己前程光明的學業，不料他卻突然被同學告知，他在台大報到網站上的資料竟顯示「錄取取消」，起初陳生以為是遭駭客入侵，沒想到報警後竟發現原來「凶手」是駱姓室友，全程只花17秒就能毀掉先前所有的努力。

民視 ・ 9 小時前49
保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」　雨彈連炸3天

保溫耳罩準備好！越晚越冷「急凍14度」　雨彈連炸3天

中央氣象署今（3）日上午發布陸上強風特報，受東北風偏強影響，提醒今日上午至明（4）日晚上16縣市局部地區，有平均風力達6級以上或陣風8級以上的機率，民眾外出需特別注意。

中天新聞網 ・ 11 小時前4
看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

看完藍綠白最新民調！林濁水直呼「太奇怪了」一句話示警

《美麗島電子報》1日公布最新民調數據，結果顯示民進黨、國民黨、民眾黨的好感度都3成多，反感度都在49%左右。對此，前立委林濁水看完結果後，今（2）日在臉書示警「對3黨都不是好消息」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前119
在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理

在一起越久，越容易開始敷衍的星座TOP4：雙子越熟越隨便，「這星座」愛久了就開始愛理不理

當一段感情走過最初的心動期，進入穩定、熟悉的階段，有些星座不但不會越愛越深，反而開始展現出「越熟越隨便」的真面目。不是不在乎、不是不喜歡，只是他們把你放進了「最安心、最放鬆」的位置，也因此——最容易被忽略、被敷衍。今天就來揭曉：那些越熟越隨便，愛久了就容易開始敷衍的星座 TOP4。

bella儂儂 ・ 14 小時前2
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨

被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。

中天新聞網 ・ 1 天前143
高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎

高國豪Crossover吃掉嫂子！網酸：餃子好吃嗎

社會中心／李明融報導新竹攻城獅籃球隊明星球員高國豪，去年（113年）遭爆出約二哥高國強妻子劉家菱，雙方隔空交火，後來高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕。然而去年底高家一場家庭聚會，高家3兄弟又上演全武行，高國豪遭大哥高聖文、二哥高國強出拳狂扁，高國豪過程中還不滿狂嗆二嫂，3兄弟互告傷害等罪，全案將於近日宣判。事件曝光後，再度掀起討論，大批網友湧入高國豪IG留言問「餃子好吃否～」、「嫂子好吃嗎~」、「開卡」、「你哥為什麼要扁你？」。

民視 ・ 1 天前21
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！　套現逾11億元

郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！　套現逾11億元

鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4

中廣新聞網 ・ 1 天前67
中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回

中職》戰力外「搶手貨」又一人？傳馬鋼吸引複數球隊、兄弟亦盼簽回

各隊60人保留名單公告後，部分戰力外選手已找到新東家，新球季在新舞臺力拚生涯。繼劉時豪、賴智垣轉戰台鋼雄鷹，而林書逸有望和富邦悍將簽約後，中信兄弟名單外的內野手馬鋼，據傳也有不只一支球隊探詢。馬鋼於2020年選秀會第3輪就被中信兄弟選進，以320萬新台幣、60萬激勵獎金的合約條件入隊。加盟近6年，馬

自由時報 ・ 7 小時前5
參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉　大字型醉倒躺地照流出

參加許瑋甯、邱澤婚宴！柯震東爆喝到爛醉　大字型醉倒躺地照流出

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導上周五（11/28）許瑋甯、邱澤在台北東方文華飯店舉行世紀婚禮，幾乎半個演藝圈都出席，張清芳、藍心湄、關穎、章廣辰、張軒...

FTNN新聞網 ・ 13 小時前19
「3星座」12月走大運 貴人、幸運色一次看

「3星座」12月走大運 貴人、幸運色一次看

歲末將至！到了2025年的最後一個月，塔羅小孟老師分享，這「3星座」12月將走大運，雙子座適合多研究投資項目，巨蠍座職場有貴人相助，射手座需小心破財變成月光族。

EBC東森財經新聞 ・ 1 天前發起對話
與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰

與美特使協商俄烏停火協議 蒲亭：若歐洲開戰隨時迎戰

俄羅斯總統蒲亭2日在克里姆林宮會見美國總統川普特使魏科夫與女婿庫許納，討論烏克蘭和平，會談超過4小時。會談前，蒲亭警告歐洲，如果選擇與俄羅斯開戰，將遭到迅速擊敗，並駁斥歐洲對烏克蘭的反提案，對俄羅斯來說完全不可接受。

公視新聞網 ・ 15 小時前72