理想混蛋八周年攻蛋！ 韋禮安亂入助陣 秒變「理想鳥蛋」

理想混蛋八周年攻上小巨蛋，韋禮安亂入變「理想鳥蛋」。（圖／TVBS）

樂團理想混蛋八周年攻上小巨蛋，11/1晚上與歌迷一同圓夢，不只經典歌曲連發，嘉賓韋禮安現身更嗨翻全場，甚至直言不是天團我可不亂入，還秒改團名變「理想鳥蛋」，就算演唱會當天撞場韓流天王GD，門票依舊秒殺。

理想混蛋八周年攻上小巨蛋，韋禮安亂入變「理想鳥蛋」。（圖／TVBS）

理想混蛋樂團主唱雞丁以引人注目的橘色頭髮亮相舞台，為了這場重要演出，他特別減重了10公斤。樂團一連演唱了《天真世界的叛徒》、《離開的一路上》等經典歌曲，全場粉絲聽得十分陶醉，更與樂團一起大合唱，現場氣氛熱烈。

廣告 廣告

雞丁對歌迷表示，很榮幸能在小巨蛋與大家一起慶祝樂團8周年，也感謝歌迷們頑強守住並搶到票，因為這不是一件簡單的事。吉他手建廷則感性地回憶道，他們曾在一個頒獎典禮上與歌迷約定會再回來，而今天他們總算實現了這個約定。對於能夠站上小巨蛋舉辦專場演唱會，與粉絲一同圓夢，樂團成員都感到無比興奮。

主唱雞丁狂瘦10公斤，演唱會撞場GD，門票依舊秒殺。（圖／TVBS）

演唱會的高潮莫過於特別嘉賓韋禮安的驚喜登場。他身穿咖啡色西裝上台助陣，演唱了《因為愛》讓全場聽得陶醉，接著一首《女孩》更將氣氛推向高峰。五人在台上的表現宛如一個完整樂團，演唱過程默契十足，就連談話時間也能一來一往互相接梗。韋禮安幽默表示，他很喜歡亂入別的團體，但不是天團不會亂入，今天就是「韋鳥加理想混蛋，我們是理想鳥蛋」，這番話立即讓台下歌迷笑翻天。

據了解，理想混蛋為了這次攻蛋演唱會投入了4250萬元的重本，為歌迷帶來高規格的視覺與聽覺饗宴，成功締造了樂團發展史上的重要里程碑。

更多 TVBS 報導

《APT.》發行一周年！BP演唱會獻唱 買不到票粉絲場外聽「漏音」

周華健演唱會麥克風沒聲整整1首歌！嚇到道歉：怕喊退20塊

GD開唱！ 西門町房價一晚破8千 高雄「春節住宿」兩晚14萬？

杜德偉紅館開唱！林志穎驚喜現身合體 全場瘋掉掀回憶殺

