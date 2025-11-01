理想混蛋八周年登小巨蛋「點唱億萬點閱歌王金曲」 本人現身震撼宣布組新團！
理想混蛋成軍八年，從校園唱進千人舞台，1日終於實現夢想站上台北小巨蛋，一連開兩場吸引2.2萬小混蛋（粉絲名）入場，粗估吸金超過4300萬台幣。為了這個特別的夜晚，主唱雞丁別染了一顆鮮豔橘色頭髮、更努力瘦身超過10公斤變得輕盈，建廷則是持續健身讓體格維持在壯碩巔峰、阿哲花心思在音樂改編上，希望讓樂迷有聆聽驚喜，對此可沛開玩笑說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧，辦兩場都快賠錢了！」
理想混蛋向來喜歡互整團員，這次嘉賓環節，則把主意動到粉絲身上，雞丁提及：「這次主題既然叫《不是因為天氣晴朗才見面》那到底是因為什麼呢？ 有沒有人知道？我想聽聽你們的答案？」接著直呼：「因為愛嗎？是走錯嗎？今天我們這邊是理想混蛋喔，不是韋禮安的演唱會餒！」引領全場清唱著〈因為愛〉副歌，緊接著本尊竟然就現身在台上合唱，這意外驚喜嚇壞了全場。
韋禮安笑說不亂當別人嘉賓，「我喜歡亂入別人團體，不是天團我不亂入，不是天團我不亂入」一席話讓全場嗨翻！接著理想混蛋跟他站在一起，韋禮安說「所以今天是韋鳥加理想混蛋，我們是理想鳥蛋」，雞丁表示想要挑戰歌曲〈女孩〉，加入理想混蛋的魔法，有一個黑魔導女孩的感覺，他巧妙的將他演唱的部分歌詞改成〈男孩〉，獻給全場所有的女孩男孩們，粉紅泡泡掀起今晚高潮。
一開場四個成員化身科幻音樂使者，出現在舞台的四個角落，他們帶著墨鏡帥氣登場，慢慢走向主舞台，全場萬名小混蛋們陷入沸騰，他們一連飆唱〈天真世界的叛徒〉、〈頑強〉，用激情的搖滾節奏揭開這難忘的一夜，而第三首歌就是讓他們成功出圈的神曲〈離開的一路上〉旋律一下立刻尖叫聲席捲全場，萬人大聲合唱感動場面，尾聲高喊一句「小巨蛋我們來了，我們是理想混蛋。」更讓現場氣氛陷入沸騰。
吉他手阿哲開心說：「小巨蛋是我們夢寐以求的地方，我們終於站上這裡了」，鼓手可沛表示「各位天真世界的叛徒們，各位小混蛋，你們好！」，雞丁說「不是因為天氣晴朗才見面，從公布後就迫不急待想跟大家見面」，吉他手建廷說「兩年半前我們第一次踏上小巨蛋，那時候是頒獎典禮，就跟大家約定好一定會再來的，今年我們實現了約定，辦了一場專屬於我們的演唱會」。
