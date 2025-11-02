理想混蛋可沛爆哭！揭父罹癌消息 吐自責心聲：很糾結

理想混蛋鼓手可沛透露父親罹癌的消息。（圖／何樂音樂提供）





理想混蛋成軍8年，11月1日起在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今（2）日續唱第二場演出，嘉賓邀來雞丁的偶像青峰圓夢同台演出，讓全場陷入瘋狂，而在唱到〈滯留鋒〉時，鼓手可沛更是淚流滿面，也意外揭露爸爸罹癌的消息。

第一天在演唱〈滯留鋒〉時雞丁哽咽地落下淚。（圖／何樂音樂提供）

第一天在演唱〈滯留鋒〉時雞丁哽咽地落下淚，一度情緒激動到無法演唱，沒想到今天輪到可沛爆哭，他透露在準備小巨蛋演唱會的過程中，父親被檢查出罹患淋巴癌，因此無法到場欣賞表演，因為發現的很突然，不想要影響太多人的心情，因此沒有跟團隊說，只跟團員講。

可沛有感而發，「有時候當理想混蛋不是很簡單的事情」，像是最重要的小巨蛋演唱會，在家人需要陪伴的時候不在身邊，「不知道怎麼說，很糾結，但是又想帶給大家快樂，想要把那些糾結放心裡。」不過他也感謝團員，「謝謝我有我的團員，可以陪我分擔這些情緒。」



