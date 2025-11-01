理想混蛋合唱韋禮安變理想鳥蛋

人氣樂團「理想混蛋」成軍8年，1、2日首度唱進台北小巨蛋舉辦演唱會，首場邀來韋禮安擔任嘉賓助陣對唱〈因為愛〉、〈女孩〉，韋禮安笑說自己不隨便當別人嘉賓，不是天團不會亂入，昨以綽號「韋鳥（WeiBird）」加入成為理想混蛋的新成員，並取新團名「理想鳥蛋」，引起全場樂迷熱情尖叫。

理想混蛋昨在台上即興唱起〈因為愛〉，原唱韋禮安下秒突然現身舞台，掀起全場高潮，韋禮安跟理想混蛋主唱雞丁熱情搭肩對唱，雞丁還把〈女孩〉部分歌詞改成「男孩」，默契十足。韋禮安說，之前原本有機會一起合作，但是時間搭不上，沒想到如今一同站上小巨蛋，「一切都是最好的安排，『理想鳥蛋』就是在小巨蛋。」隨後笑虧「理想鳥蛋真的好難聽。」

理想混蛋昨帶著墨鏡帥氣開場，飆唱〈天真世界的叛徒〉等夯曲，當唱到〈滯留鋒〉時，雞丁、可沛突感性激動暴哭，氣氛動人。他們此次砸下4250萬打造小巨蛋華麗舞台，雞丁特別染了一顆鮮豔橘色頭髮，近期還努力瘦身逾10公斤，建廷持續積極健身。

阿哲也花心思在音樂改編上，可沛開玩笑說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧，辦2場都快賠錢了。」田馥甄及張信哲、陳綺貞等人昨送花祝賀，魏嘉瑩、芒果醬等到場欣賞演出。