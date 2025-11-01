理想混蛋大撞GD！雞丁暴瘦10公斤 連唱小巨蛋2天只賺50萬

【緯來新聞網】「理想混蛋」成軍8年今（1日）登上台北小巨蛋，主唱雞丁瘦了10公斤，還染了一頭鮮豔橘色髮型，前衛造型撞場又撞臉在大巨蛋開唱的韓國天王權志龍（G-DRAGON）。他們找韋禮安當嘉賓，然後中後段唱到〈滯留鋒〉時哭到不行。

理想混蛋首次登上小巨蛋開唱。（圖／何樂音樂提供）

雞丁瘦身有成，還挑戰新的造型，更與鼓手可沛為這次演唱會打造專屬全新麥克風；建廷則是持續健身、阿哲花心思在音樂改編上，希望讓樂迷有驚喜，可沛開玩笑說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧，辦兩場都快賠錢了！」



演唱會《不是因為天氣晴朗才見面》一連2天在小巨蛋登場，砸下4250萬元重本、票房約4300萬元，祭出高規格的視聽覺饗宴，小巨蛋的蛋頂、角落裡都有大小不同的弧形、環狀軌道、巨大圓形的星環造景，會隨著音樂歌曲營造出不同燈光照射。

廣告 廣告

雞丁瘦了10公斤。（圖／記者陳明中攝）

阿哲直喊：「小巨蛋是我們夢寐以前的地方，終於站上來了！」雞丁則感性說：「從公佈後到今天的每一天都想跟大家見面，謝謝大家平安健康來赴了我們夢想的約定。」



建廷表示：「兩年半前我們第一次踏上小巨蛋，是個頒獎典禮，我們跟大家約好一定會再來，今天呢總算實現這個約定，來這邊辦一場屬於我們的專場演唱會，非常謝謝大家一起完成這個夢想。」



這次開場，是他們首次不是四個人一起出來，雞丁說：「第一次在上台前無法給彼此很緊密的擁抱，一起走回台上時我的眼淚跟紙花一樣差點要噴出來，真的非常非常感動開心，也很榮幸可以和大家在小巨蛋慶祝我們的8周年。」

韋禮安（中）加入變成「理想鳥蛋」。（圖／記者陳明中攝）

首場邀請韋禮安擔任嘉賓，對唱〈因為愛〉、〈女孩〉，韋禮安笑說自己不隨便當別人嘉賓，不是天團不會亂入，以綽號「韋鳥（WeiBird）」加入成為理想混蛋的新成員，更取了新團名「理想鳥蛋」，引起全場樂迷熱情尖叫。



韋禮安和雞丁搭肩對唱，雞丁還把〈女孩〉部分歌詞改成「男孩」，韋禮安感謝說理想混蛋的邀請，讓他再度站在小巨蛋，然後提到之前原本有機會一起合作，但是時間最後搭不上，沒想到今天能一起合唱，韋禮安嗨喊，「一切都是最好的安排，『理想鳥蛋』就是在小巨蛋」，他講一講後吐槽：「理想鳥蛋真的好難聽。」



最後，他們不忘謝謝粉絲手速搶票，「一路走來非常感謝大家，我們非常幸運，有大家的喜愛和支持，能把你們的愛、感情和人生放在我們的音樂，才能讓我們追逐夢想到小巨蛋，謝謝你們不讓我們孤獨的冒險」。

吉他手阿哲是顏值擔當。（圖／記者陳明中攝）

更多緯來新聞網報導

施柏宇、林子閎兄弟情深「黏踢踢」 程予希自曝當電燈泡

周杰倫壓軸場嘉賓出爐 五月天現身笑稱「剛剛在下水道」