理想混蛋大撞GD！雞丁暴瘦10公斤 連唱小巨蛋2天只賺50萬
【緯來新聞網】「理想混蛋」成軍8年今（1日）登上台北小巨蛋，主唱雞丁瘦了10公斤，還染了一頭鮮豔橘色髮型，前衛造型撞場又撞臉在大巨蛋開唱的韓國天王權志龍（G-DRAGON）。他們找韋禮安當嘉賓，然後中後段唱到〈滯留鋒〉時哭到不行。
理想混蛋首次登上小巨蛋開唱。（圖／何樂音樂提供）
雞丁瘦身有成，還挑戰新的造型，更與鼓手可沛為這次演唱會打造專屬全新麥克風；建廷則是持續健身、阿哲花心思在音樂改編上，希望讓樂迷有驚喜，可沛開玩笑說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧，辦兩場都快賠錢了！」
演唱會《不是因為天氣晴朗才見面》一連2天在小巨蛋登場，砸下4250萬元重本、票房約4300萬元，祭出高規格的視聽覺饗宴，小巨蛋的蛋頂、角落裡都有大小不同的弧形、環狀軌道、巨大圓形的星環造景，會隨著音樂歌曲營造出不同燈光照射。
雞丁瘦了10公斤。（圖／記者陳明中攝）
阿哲直喊：「小巨蛋是我們夢寐以前的地方，終於站上來了！」雞丁則感性說：「從公佈後到今天的每一天都想跟大家見面，謝謝大家平安健康來赴了我們夢想的約定。」
建廷表示：「兩年半前我們第一次踏上小巨蛋，是個頒獎典禮，我們跟大家約好一定會再來，今天呢總算實現這個約定，來這邊辦一場屬於我們的專場演唱會，非常謝謝大家一起完成這個夢想。」
這次開場，是他們首次不是四個人一起出來，雞丁說：「第一次在上台前無法給彼此很緊密的擁抱，一起走回台上時我的眼淚跟紙花一樣差點要噴出來，真的非常非常感動開心，也很榮幸可以和大家在小巨蛋慶祝我們的8周年。」
韋禮安（中）加入變成「理想鳥蛋」。（圖／記者陳明中攝）
首場邀請韋禮安擔任嘉賓，對唱〈因為愛〉、〈女孩〉，韋禮安笑說自己不隨便當別人嘉賓，不是天團不會亂入，以綽號「韋鳥（WeiBird）」加入成為理想混蛋的新成員，更取了新團名「理想鳥蛋」，引起全場樂迷熱情尖叫。
韋禮安和雞丁搭肩對唱，雞丁還把〈女孩〉部分歌詞改成「男孩」，韋禮安感謝說理想混蛋的邀請，讓他再度站在小巨蛋，然後提到之前原本有機會一起合作，但是時間最後搭不上，沒想到今天能一起合唱，韋禮安嗨喊，「一切都是最好的安排，『理想鳥蛋』就是在小巨蛋」，他講一講後吐槽：「理想鳥蛋真的好難聽。」
最後，他們不忘謝謝粉絲手速搶票，「一路走來非常感謝大家，我們非常幸運，有大家的喜愛和支持，能把你們的愛、感情和人生放在我們的音樂，才能讓我們追逐夢想到小巨蛋，謝謝你們不讓我們孤獨的冒險」。
吉他手阿哲是顏值擔當。（圖／記者陳明中攝）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
丁寧靠瑜伽不糾結父母給的陰影 學會跟自己和解
（中央社記者洪素津台北1日電）演員丁寧今天舉辦新書發表暨簽書會，這是她的第3本著作，再次聚焦身心靈成長，她表示透過瑜伽學會整理心裡的雜音，也不再活在過去父母的陰影中，學會跟自己和解。中央社 ・ 12 小時前
強碰南韓天王GD！理想混蛋攻蛋秒殺 雞丁甩肉10公斤露面了
新生代夯團理想混蛋成軍8年，今起連2天攻蛋，儘管強碰南韓天王GD的大巨蛋演唱會，門票同樣秒殺，吸引2萬2千名小混蛋（粉絲名）朝聖，票房進帳台幣4300萬元。主唱雞丁染上鮮豔橘髮、成功甩肉超過10公斤。雞丁開心喊話：「今天是屬於我們的夜晚，也是屬於台下每一個人的夜晚，謝謝你們頑強的手速，在秒殺之中搶到自由時報 ・ 13 小時前
LÜCY登金音獎「X頭露出來！」匆忙沒洗手就上台 糗到差點哭出來
金音獎在今（1日）舉辦，請來 HUSH 擔任頒獎人，他以性感馬甲上衣現身，一秒吸引大眾目光。在頒發最佳另類流行音樂歌曲獎時，得獎人 LÜCY 卻遲遲未上台領獎，現場一度尷尬。司儀還現場尋人直呼：「尋找 LÜCY！」HUSH 更搞笑地假扮得獎人發表感言。幾分鐘後，LÜCY 才氣喘吁吁衝上台致歉，表示：「剛要去上廁所，我的衣服被我扯壞掉，然後我的X頭就露出來，我就趕快把衣服抓住，衝去廁所。」頓時讓全場笑成一團。中時新聞網 ・ 12 小時前
中捷變成他們專屬地景 頑童MJ116明年1/31登洲際棒球場開唱
嘻哈天團頑童MJ116繼締造台北小巨蛋七場完售傳奇後，再次挑戰極限，宣布將於明年1月31日登上台中洲際棒球場開唱，挑戰3萬人規模的《OGS》演唱會，創下成軍以來最大舞台與觀眾人數紀錄；從地下饒舌起家到征服小巨蛋，再挺進體育場，頑童用行動證明他們不只是嘻哈代表，更是華語樂壇最具爆發力的現場王者。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前
林美秀朝聖GD！因實名制卡門外？ 丫頭&瑤瑤全程唱跳 阿緯也現身開心哼歌！
林美秀朝聖GD！因實名制卡門外？ 丫頭&瑤瑤全程唱跳 阿緯也現身開心哼歌！娛樂星聞 ・ 13 小時前
卓榮泰赴立法院施政報告並備詢 (圖)
行政院長卓榮泰（中）31日下午赴立法院施政報告並備詢，下車時面對媒體提問，卓榮泰不發一語快步進入議場。中央社 ・ 1 天前
理想混蛋首攻小巨蛋大咖男歌手衝上台！雞丁狂瘦10公斤近況曝光
人氣樂團「理想混蛋」成軍8年，1、2日首度唱進台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，首場邀來韋禮安擔任嘉賓助陣對唱〈因為愛〉、〈女孩〉，韋禮安笑說自己不隨便當別人嘉賓，不是天團不會亂入，以綽號「韋鳥（WeiBird）」加入成為理想混蛋的新成員，更取了新團名「理想鳥蛋」，引起全場樂迷熱情尖叫。中時新聞網 ・ 11 小時前
藍白一口氣提三譴責案 批賴卓政府對非洲豬瘟推諉卸責
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，衝擊我國養豬相關產業。國民黨立院黨團今（31）天在立法院會對行政院長卓榮泰提出譴責案，批賴卓政府對非洲豬瘟不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，而是推諉卸責。另外，藍白黨團也針對國家通訊傳播委員會（NCC）委員與公視人事案延宕對卓榮泰提出二案譴責案，三案均逕付二讀，交付黨團協商。中時新聞網 ・ 1 天前
理想混蛋首攻蛋冒粉紅泡泡！億萬點擊歌王突衝上台喊「組新團」
理想混蛋出道8年今（1日）首度攻蛋，舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，一連兩晚開唱吸引超過2萬2千名粉絲到場朝聖。今晚演出中場迎來嘉賓韋禮安驚喜登場，兩方合唱〈因為愛〉引爆全場氣氛。鏡報 ・ 13 小時前
《曖昧》編曲人屠穎驟逝！楊丞琳哀悼：永遠懷念屠穎老師
台灣資深音樂人屠穎今（1）日驚傳猝逝，享壽62歲，據報導，他在廣州使用跑步機時因意外不幸離世，此消息震驚演藝圈，眾多音樂人紛紛表達哀悼之情。屠穎以卓越的編曲才華聞名，曾為楊丞琳的經典歌曲《曖昧》編曲，助其在2005年迅速崛起並成為家喻戶曉的歌手。楊丞琳也在社群平台Instagram限時動態中發文悼念屠穎，感謝他對音樂的貢獻。中天新聞網 ・ 12 小時前
〈曖昧〉也是屠穎編曲的！助楊丞琳一舉成名 她悲慟發聲了
台灣著名資深編曲人屠穎，今（1日）傳人在廣州猝逝，享壽62歲，據傳因跑步機釀意外出事，讓演藝圈人士紛紛趕到震驚與不捨。憑藉屠穎老師的作品〈曖昧〉紅遍大街小巷的歌手楊丞琳也發文悼念。中時新聞網 ・ 13 小時前
陳其邁出席小港重陽敬老會 加碼送電視、發紅包與長輩歡度佳節
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長陳其邁今(1)日出席「小港區114年重陽敬老聯歡會活動」，親自摸彩與頒獎、台灣好報 ・ 11 小時前
NHK百年科幻大劇《火星女王》再曝新卡司！ 陳珊妮對峙宮澤理惠掀太空權力戰
Hami Video 將全台獨家首播NHK電視台放送100 年特別劇《火星女王》新卡司曝光！「台灣音樂界女王」陳珊妮與「日本影視圈女王」宮澤理惠將共同加盟演出，雙女王氣勢加持，同時還有鈴木亮平、松岡茉優等卡司加入，讓這部日本電視史上罕見的大型科幻鉅作話題再度沸騰、期待值瞬間翻倍！鏡報 ・ 12 小時前
普發1萬你會選哪種方式領取？網路投票結果「不會領取」數字太驚人
行政院10月23日公布普發現金1萬元領取方式，登記入帳、直接入帳以及造冊發放領取速度最快，都是11月12日入帳，另外ATM領現11月17日開放、郵局臨櫃領現則在11月24日開放。根據入口網站「Yahoo奇摩」針對「普發一萬你會選擇用哪一種方式領取？」進行網路投票，最後結果出爐，僅有0.5%表示不會領取。中時新聞網 ・ 1 天前
立委要求延長廚餘養豬禁令 卓榮泰：不會貿然開放
（中央社記者林敬殷台北31日電）政府全面防堵非洲豬瘟，行政院長卓榮泰今天答詢國民黨立委張嘉郡要求政府延長廚餘養豬禁令時表示，若3個前提條件（全面查廠、廚餘蒸煮即時監控、法律完備）未同時達到下，政府不會貿然讓豬隻跟豬農陷入廚餘養豬的疑慮當中。中央社 ・ 1 天前
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 14 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 1 天前
粿粿家人PO洗白文！被抓包買網軍 律師酸「家族團結」：到底有幾個家人
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於昨（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。就連粿粿家人Uni-Girls前成員Kiwi（林家莉）也心疼發聲，然而有網友發現昨日出現多個帳號以「粿粿家人」的名義，發布了內容高度雷同的貼文。網紅「巴毛律師」陳宇安就狠酸，「家族團結，到底有幾個家人」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
GENBLUE幻藍小熊飛美國遭遣返認「很錯愕跟無法置信」 預告11/8高流演唱會有驚喜
GENBLUE幻藍小熊31日受邀做公益，邀請民眾透過「零錢捐」幫助弱勢兒童籌募營養餐費。她們的演唱會將在11月8日在高雄流行音樂中心登場，每天都為此排練到深夜，她們表示完全不需要刻意瘦身，因為光練舞練唱的運動量就已相當驚人！林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前