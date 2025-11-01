理想混蛋宣布新團名 韋禮安亂入變「理想鳥蛋」

理想混蛋邀請韋禮安擔任嘉賓。（圖／何樂音樂提供）

理想混蛋連續兩天在小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今（1日）的首場演出讓全場觀眾聽得相當滿足。團員們也聊到演唱會名稱的由來，雞丁詢問「到底是為了什麼呢？是因為愛嗎」，接著開始清唱韋禮安的〈因為愛〉，沒想到唱一唱韋禮安真的出現在舞台上，掀起尖叫聲。

韋禮安稱自己與理想混蛋是「理想鳥蛋」。（圖／何樂音樂提供）

唱完〈因為愛〉之後，韋禮安開心大呼：「好久不見！謝謝理想混蛋讓我重新站上小巨蛋，我是不隨隨便便當別人嘉賓的，雖然我很喜歡亂入別人團體，但不是天團我不亂入的！」韋禮安更以自己的綽號「韋鳥」與理想混蛋結合，取了新團名「理想鳥蛋」，笑翻全場。

身為理想混蛋首次小巨蛋的第一位嘉賓，韋禮安笑說：「年紀越大，還能經歷的第一次事情就越少，覺得超爽的！」接著雙方合唱韋禮安的經典歌曲〈女孩〉，雞丁還將他演唱的部分歌詞改成〈男孩〉，獻給所有的女孩男孩們。

理想混蛋演出時真情流露。（圖／何樂音樂提供）

雞丁也提到他們的演出很多，有時候他的狀態不好，可能會破音，而且都很即時就被傳到社群網站上，他坦言有時候會懷疑自己是不是不夠努力，但也笑說：「很多人看到我破音很開心，現在心情上比較勇敢、自在，放開心胸唱每個音。」唱到尾聲團員們也都忍不住落淚，可沛坦言要站上小巨蛋不容易，身為理想混蛋的一員也不容易，不過團員、家人、朋友及粉絲給他很大的鼓勵，真情流露讓粉絲相當動容。

