理想混蛋宣布「再攻高雄巨蛋」！可沛談癌父爆哭：沒辦法來看演出
記者徐珮華／台北報導
樂團「理想混蛋」成軍8年，上週末（1、2日）一連兩晚在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，吸引超過2.2萬名樂迷朝聖。攻蛋首秀圓滿落幕，他們開心舉辦慶功宴暢聊甘苦，更宣告將於成軍9週年之際邁向高雄巨蛋開唱，雞丁喊話：「把明年10月空下來，努力挑戰2場，今天覺得意猶未盡！」
雞丁這半年來勤於健身、飲控，激瘦超過10公斤。被問到是否要再瘦身？他打趣說：「很滿意我現在狀態，會努力維持！但我們已經有身材擔當的建廷，畢竟他可是要出寫真集。」4人在記者會親手調製「理想雙蛋蜜汁」，飲品中特別加入2顆象徵台北小巨蛋、高雄巨蛋的蛋黃，彼此開心乾杯慶祝。
可沛在第2場演出爆哭，原來他扛著籌備開唱的高壓下，同時得知爸爸不幸罹癌。面對大家關心，他透露：「爸爸現在蠻好的，這次沒辦法來看演出，但有提前來看總彩排，現在我心情蠻好的，不用擔心！面對自己人生狀況，好像不知道怎麼樣更好，卡在那邊的心情。」
雞丁也安慰：「面對生命的無常，大家都在練習平常心面對，這是成長過程，團員更是成為彼此重要的夥伴。」可沛表示爸爸現在很有活力，出門前還對他加油打氣「我在家裡與你同在」，希望明年能邀請爸爸到高雄看演出。
演唱會第2天，雞丁圓夢邀請偶像青峰擔任嘉賓合唱。談及高雄巨蛋夢幻名單，建廷表示這次在點歌環節演唱〈陽光宅男〉，希望有機會能請到天王周杰倫；雞丁再度許願「希望可以跟太妍合唱，我很喜歡少女時代，每次她來台灣，我都有去搶票看演唱會」；阿哲則相當慎重「我回去好好思考，蠻重要的」；建廷努力健身有成，大方秀出結實腹肌，演唱會結束計畫揪雞丁大吃一頓解放口慾。
