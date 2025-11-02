理想混蛋小巨蛋合體青峰！雞丁追星成功落淚合唱「男友定情曲」

理想混蛋邀來青峰（中）擔任演唱會嘉賓。（圖／何樂音樂提供）

樂團理想混蛋本周末在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今（2）日來到第二場，邀來主唱雞丁的偶像吳青峰擔任嘉賓，合唱完〈下雨的夜晚〉後，雞丁一度激動地落淚，青峰安慰他的同時也直呼：「你這樣我也要哭了！」青峰還自嘲自己大了理想混蛋13、14歲，根本是「原子中年」，笑翻全場。

其實〈下雨的夜晚〉是雞丁與男友的定情曲，當年在北醫校園演唱這首歌就讓對方留下深刻印象，會寫下〈不是因為天氣晴朗才愛你〉，靈感也是承接〈下雨的夜晚〉。

雞丁和青峰合唱完後感動落淚。（圖／何樂音樂提供）

雞丁一直以來都是蘇打綠的歌迷，如今不只追星成功，還和青峰一起在小巨蛋合唱，開心又感動，青峰笑說：「你追成這樣，要我當嘉賓我真的不忍心拒絕你。」雞丁接著分享求學時期考作文，他引用青峰在〈近未來〉的歌詞「生命必須有裂縫 陽光才照得進來」，結果國文拿到滿級分。雞丁也感謝青峰這陣子不斷獻暖關心，要他們好好享受舞台。

聽聞吉他手建廷的歌聲與蘇打綠團員家凱差不多，青峰笑說：「你們現在出道八年，那你到第15年不要整個人走歪喔！」看到鼓手可沛在此之前感謝團員讓他站往台前演唱，青峰直呼：「你們的鼓手好有表演慾喔！我們家鼓手來台前唱歌我也會很開心，因為我可以休息一下。」聽到雞丁被團員笑說上一首歌破音，青峰也搞笑安慰：「沒關係，我也在小巨蛋破過音。」金句連發，炒熱氣氛。

雞丁一直以來都是青峰的粉絲。（圖／何樂音樂提供）

