理想混蛋小巨蛋演唱會吸2.2萬粉！ 嗨曝攻雄蛋時間點
人氣樂團理想混蛋迎來成軍8年，11月1、2日一連兩晚在台北小巨蛋舉辦《不是因為天氣晴朗才見面》演唱會，吸引超過2.2萬粉絲同樂，用心且豐富的演出內容、2場都賣力飆唱超過3個小時。對於攻蛋首秀圓滿落幕，成員們開心舉辦慶功宴暢聊甘苦，更趁勢宣告將於成軍9週年之際，也就是2026年下半年邁向高雄巨蛋開唱！雞丁更喊話：「把明年10月空下來，努力挑戰2場，今天覺得意猶未盡！」
理想混蛋2日邀請雞丁的偶像吳青峰圓夢同台演出，青峰驚喜現身合唱〈下雨的夜晚〉嗨翻全場。原來〈下雨的夜晚〉是雞丁與「晴朗先生」的定情曲、當年在北醫校園演唱這首歌讓對方留下深刻印象，會寫下〈不是因為天氣晴朗才愛你〉靈感也是承接著〈下雨的夜晚〉而開出來的緣分。
對於和吳青峰合唱〈近未來〉，雞丁表示：「真的很喜歡這首歌，尤其是歌詞的部分，每一次讀都會有新的體悟。在國、高中時期，面對成長的挫折、青春期的自我認同，這首歌陪伴我度過很多低潮、陪著我探索自己、了解自己，再從討厭自己，到擁抱自己。」
而理想混蛋的新歌〈什麼什麼〉於3日在各大數位音樂平台上線。除了新歌驚喜，團員們也在台上公布另一則喜訊，就是要在2026年首度站上高雄巨蛋這個指標性場地開唱，相約屆時一起在港都相聚慶祝成軍9週年。
雞丁這半年來勤於健身、飲控，瘦了超過10公斤，是否要再瘦身？雞丁打趣說：「很滿意我現在狀態，會努力維持！但我們已經有身材擔當的建廷，畢竟他可是要出寫真集。」4人在記者會親手調製「理想雙蛋蜜汁」，在飲品中特別加入2顆蛋黃象徵台北小巨蛋、高雄巨蛋的寓意，彼此開心乾杯慶祝。
此外，可沛在第2場演出時爆哭，原來他扛著籌備小巨蛋演出的高壓下，同時得知爸爸不幸罹癌的糾結心境，面對大家關心，他透露：「爸爸現在蠻好的，這次沒辦法來看演出，但有提前來看總彩排，現在我心情蠻好的，不用擔心！面對自己人生狀況，好像不知道怎麼樣更好，卡在那邊的心情。」
雞丁也安慰：「面對生命的無常，大家都在練習平常心面對，這是成長過程，團員更是成為彼此重要的夥伴。」可沛表示爸爸現在很有活力！出門前還對他喊話加油：「我在家裡與你同在！」希望明年能邀請爸爸來高雄看演出。
這次雞丁在台北小巨蛋演唱會圓夢解鎖，邀來偶像青峰擔任嘉賓合唱；團員們被問及高雄巨蛋的夢幻名單，建廷表示這次有在點歌環節演唱〈陽光宅男〉希望有機會能請到天王周杰倫，阿哲則相當慎重：「我回去好好思考，蠻重要的。」雞丁則再度許願：「希望可以跟太妍合唱，我很喜歡少女時代，每次她來台灣，我都有去搶票看演唱會！」
建廷努力健身有成，大方秀出結實腹肌超吸睛，演唱會終於結束，計畫要揪雞丁大吃一頓解放口慾。
