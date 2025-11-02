理想混蛋小巨蛋第2夜 主唱笑喊合唱青峰夢想成真

（中央社記者王心妤台北2日電）理想混蛋今晚在台北小巨蛋舉辦第2場「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，主唱雞丁還沒開唱就差點落淚，捨不得今晚已是第2場，而嘉賓青峰登台後，雞丁也形容這是實現夢想。

雞丁唱完「天真世界的叛徒」、「頑強」、「離開的一路上」後表示，很不捨今晚已經是第2場演唱會，「想到8年前第一次一起表演的時候，走著走著就走上小巨蛋，聽到歡呼聲時那種感覺很難形容。」

唱完「我反芻著你留下的寂寞」後，青峰現身合唱「下雨的夜晚」，雞丁哽咽對青峰表示，「謝謝你願意來當我們的嘉賓。」讓青峰笑回：「我通常是被吐槽，你這樣我有點不好意思。」青峰聽完雞丁提到自己剛剛破音後，也安慰說：「沒事，我也在小巨蛋破過音。」

雞丁表示，能請到青峰是夢想實現，「我從小巨蛋追（蘇打綠）到東京武道館，還成功點到歌。」青峰再度笑回：「所以我不忍心拒絕你（當嘉賓）。」

演唱會尾聲，雞丁表示，不管是聽第1場或是第2場的觀眾，「都是我們第一次在台北小巨蛋的演唱會，這一切都會記在我們心裡」，隨後演唱「一定會的」，背後大螢幕出現粉絲寫給他們的祝福，讓現場洋溢溫馨氣氛。（編輯：陳清芳）1141102