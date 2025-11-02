理想混蛋小巨蛋Day2 可沛崩潰痛哭公開父親罹癌

【緯來新聞網】人氣夯團理想混蛋成軍8年，11月1日起在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今（2日）晚續唱第二場演出，今晚唱到《滯留鋒》，可沛崩潰痛哭：「我爸爸前陣子生病，在準備小巨蛋過程中，被診斷淋巴癌，所以他沒辦法來我現場看我表演。這首歌想送給他，他還要化療一陣子，我想努力的陪他。

鼓手可沛在演唱八週年紀念單曲〈祝你生日快樂〉後，在台上感性地訴說家人在準備演唱會期間生病心情，落下男兒淚，團員也用擁抱安慰他。（圖／何樂音樂提供）

廣告 廣告

可沛難過的說：「發生的太突然，沒有跟團隊講，只跟團員講，當理想混蛋真的不是簡單的事情，已經安排很重要的小巨蛋，突然家人發生什麼事，沒陪伴來陪他，心裡很糾結，想帶給大家快樂，把糾結就放在心裡，謝謝團員陪著我，分擔這些情緒。」說完，現場粉絲以掌聲鼓勵他。

理想混蛋台北小巨蛋「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會第二場演出。（圖／何樂音樂提供）

雞丁說：「生命如此無常，平常能夠做的就是盡可能陪伴，表達內心的愛給重要的人。」他說團員一直都很正面、歡樂，網路上有人留言說他們是沒有經歷過痛苦的人，他感嘆：「有陽光的地方就一定有黑暗，但選擇把正面的東西帶給大家，謝謝大家陪伴我們。」

更多緯來新聞網報導

展榮展瑞泰國跨年初登場 寒冬送暖毛孩子做公益

和解了！與陳建寧鬧翻互告 Faye詹雯婷證實6年官司終落幕