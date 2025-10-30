理想混蛋演唱會11/1、11/2登小巨蛋！時間地點、入場須知、周邊販售一次看
11/1、11/2台北小巨蛋開唱！
理想混蛋成軍8年，繼征戰北高流行音樂中心後，宣布將於11/1首次站上台北小巨蛋舞台，演唱會門票開賣銷售一空，隨即加開11/2場次，加場售票於6/14下午1點KKTIX售票系統及全台全家便利商店開賣！理想混蛋從校園吉他社三坪半的小小社辦開始萌芽，一步一腳印至今創作多首熱門歌曲，如《不是因為天氣晴朗才愛你》、《離開的一路上》、《愚者》、《行星》等，如今如願唱進小巨蛋，他們也號召所有小混蛋們一起見證首場萬人台北小巨蛋演唱會的精采一頁。
理想混蛋演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/11/01（六）19:30
2025/11/02（日）18:00 #加場
演出地點：台北小巨蛋
理想混蛋演唱會｜入場須知
【11/01（六）Day1】
18:00 觀眾入場
19:30 演出開始
⠀【11/02（日）Day2】
16:30 觀眾入場
18:00 演出開始
理想混蛋演唱會｜周邊販售、預購取貨
開放時間：
11/01 （六） 14:00～19:30
11/02 （日） 13:00～18:00
※ 若售完則提早結束
付款方式：現金、Apple Pay、刷卡、Line Pay、街口支付
預購取貨與現場購買路線分開，請依指定路線排隊，所有商品數量有限售完為止。
預購取貨以手機號碼查詢，須核對購買人證件。
因故現場無法取貨者請主動與FIGHT30聯絡後續事宜，超過 2025/12/31 未聯絡者視同放棄。
商品經確認後，離開販售櫃台後恕不退換。
因電腦螢幕顯色不同，圖片僅供參考，商品顏色與態樣現場實際為主。⠀⠀
理想混蛋演唱會｜票價、小巨蛋座位圖
演出票價：NT3,400 / $3,000 / $2,800 / $2,500 / $2,200 / $2,000 / $1,500 / $800
座位圖：
理想混蛋演唱會｜必聽熱門歌單
《離開的一路上》
《不是因為天氣晴朗才愛你》
《行星》
《我反芻著你留下的寂寞》
《我就想你》
《愚者》
《習慣不習慣》
《很遠的遠方》
（影片來源：理想混蛋 Bestards YouTube，若遭移除請見諒）
理想混蛋演唱會｜加場售票時間
售票時間：2025/06/14（六）13:00
購票連結：KKTIX及全台全家便利商店
注意事項：
國泰卡友優先購每人每場訂單限購4張，限區限量售完為止。
購票時可選擇【自行選位/電腦配位】如選擇自行選位可以在規定時間內更改座位。若當下已無相連座位，系統會配符合選擇張數的不相連座位。
👉理想混蛋宣布11/1站上台北小巨蛋！ 霸氣呼喊：從來不缺驚喜
💠更多演唱會懶人包：
● 五月天演唱會：6/27起 大巨蛋連開8場
● 頑童演唱會：7/19、20、26、27 台北小巨蛋開唱
● 江蕙演唱會：7/11起共20場 北高開唱
● 蘇打綠演唱會：8/9、8/10 高雄巨蛋開唱
● 孫燕姿演唱會：8/16、8/17 高雄巨蛋開唱
● 丁噹演唱會：11/15、11/16 台北小巨蛋開唱
