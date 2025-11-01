理想混蛋砸4250萬攻蛋！首場完美落幕 相約歌迷明晚見

理想混蛋小巨蛋首場演唱會圓滿落幕。（圖／何樂音樂提供）





理想混蛋成軍8年首度於今（1）日登上台北小巨蛋，舉行「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，首次攻蛋就締造秒殺、加場又完售的成就，整場演唱會亮點不斷，不僅邀來韋禮安擔任首場嘉賓，雞丁與可沛更淚撒現場直呼：「要當理想混蛋不怎麼簡單，登上小巨蛋也不怎麼簡單」。

理想混蛋首度攻蛋就砸下4250萬打造高規格視聽覺饗宴，當演唱到〈行星〉時，4人更被巨型舞台升至上空，讓現場萬名小混蛋彷彿穿梭在專屬的混蛋宇宙裡，打造大型燈光裝置更象徵捕夢網意象，透過歌者的歌聲一一傾訴，代表了團員的美夢成真，也為樂迷帶來祝福與好運寓意。

理想混蛋首場邀來韋禮安擔任嘉賓。（圖／何樂音樂提供）

為了這次台北小巨蛋首秀，大家卯足全力籌備，雞丁特別染了一顆鮮豔橘色頭髮、更努力瘦身超過10公斤變得輕盈，他與可沛還為這次演唱會打造專屬全新麥克風！建廷則是持續健身讓體格維持在壯碩巔峰、阿哲花心思在音樂改編上，希望讓樂迷有聆聽驚喜；對此可沛開玩笑說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧，辦兩場都快賠錢了！」雖然兩場秒殺，但票房收入幾乎全部投入製作，但團員們仍然覺得非常值得，也回饋小混蛋們八年來一路來的支持相挺。

演唱會最後以〈一定會的〉劃下首場句點，雞丁直呼：「好不真實！」接著感性說：「這一趟從點連成了線、再從線編織成一個面的過程，因為有大家才能夠完整。謝謝你們。這個面，裝滿了每個人的愛、每個人的溫度，每個人各式各樣的情緒，晴朗也好、狂風暴雨也好，都可以在這裡被接納、被包容。這是大家教會我們的事情，希望我們的音樂，都可以像你們接住我們一樣，接住你。」相約明晚第二場見。



