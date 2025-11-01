理想混蛋許願成功！首場嘉賓是「大咖男星」宣布組限定團

韋禮安驚喜現身成為理想混蛋首場嘉賓。（圖／何樂音樂提供）





理想混蛋成團8年首次攻進台北小巨蛋，於今明（1、2日）舉行「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，首場邀來韋禮安擔任嘉賓，一登場就合唱〈因為愛〉，韋禮安笑喊：「我不隨便當人家嘉賓，我很喜歡亂入別的團體，但不是天團我不會亂入」，更稱今天的組合是「理想鳥蛋」，驚喜現身嗨翻現場歌迷。

理想混蛋向來喜歡互整團員，這次嘉賓環節將主意動到粉絲身上，雞丁提及：「這次主題既然叫『不是因為天氣晴朗才見面』那到底是因為什麼呢？ 有沒有人知道？我想聽聽你們的答案？」接著直呼：「因為愛嗎？是走錯嗎？今天我們這邊是理想混蛋喔，不是韋禮安的演唱會餒！」引領全場清唱著〈因為愛〉副歌，緊接著本尊竟然就現身在台上合唱。

韋禮安與理想混蛋組成限定團體「理想鳥蛋」。（圖／何樂音樂提供）

韋禮安與理想混蛋組成限定團體「理想鳥蛋」。（圖／何樂音樂提供）

韋禮安作為理想混蛋出道8年以來首位嘉賓笑說，「年紀越大，還能經歷的第一次事情就越少，所以能成為理想混蛋首場小巨蛋嘉賓，還是會覺得超爽的啦！」談起雙方交集，雞丁提及先前有和韋禮安在其他活動後台相見，韋禮安則說：「一切都是最好的安排，『理想鳥蛋』就要在台北小巨蛋見面」。

接著雞丁喊話想挑戰與韋禮安合唱經典曲目〈女孩〉， 加入理想混蛋的魔法，有一個黑魔導女孩的感覺，更將部分歌詞改成〈男孩〉，獻給全場所有的女孩男孩們，掀起現場粉紅泡泡氛圍。



