理想混蛋雞丁合唱青峰圓夢噴淚

理想混蛋11月2日迎接第2場「不是因為天氣晴朗才見面」小巨蛋演唱會，嘉賓邀來雞丁的偶像吳青峰同台圓夢合唱〈下雨的夜晚〉。

雞丁一唱完便激動落淚，感謝吳青峰願意擔任嘉賓。吳青峰笑說自己平日被團員吐槽慣了，被理想混蛋如此禮遇反而有點彆扭，「現在你們當蘇打綠成員攻擊我啊，快點。」可沛趁機爆料，雞丁在吳青峰上台前緊張到破音兩次，吳青峰則連忙安慰：「我唱21年，我以為觀眾耳朵很好，但其實沒有。沒事，我也在小巨蛋破過音。」逗笑滿場歌迷。

雞丁把握機會表白，表示自己曾將蘇打綠的〈近未來〉歌詞「生命必須有裂縫，陽光才照得進來」寫入考題，讓他拿下國文滿分。吳青峰笑回：「你追成這樣，邀我當嘉賓真的不忍心拒絕你。」送走吳青峰後，追星成功的雞丁癱軟在地，激動直呼：「我真的非常感動、非常幸福。」

理想混蛋盼與歌迷零距離，打造了全場環繞舞台，還有六角形舞台，讓二、三樓的觀眾也能夠看清楚。在唱到〈滯留鋒〉時，可沛突然落淚，「我爸爸前陣子生病，在準備小巨蛋過程中，被診斷淋巴癌，所以他沒辦法來現場看我表演。這首歌想送給他，他還要化療一陣子，我想努力的陪他。」他感謝團員陪著他分擔情緒，團員們也溫馨搭肩，為他打氣。

這次攻蛋首秀，理想混蛋也特別準備新歌〈什麼什麼〉作為彩蛋獻給粉絲，並宣佈將登高雄巨蛋演出。