理想混蛋雞丁合體青峰一秒「癱軟在地」 可沛痛哭爆父罹癌
人氣樂團理想混蛋 11月2日迎接第2場「不是因為天氣晴朗才見面」小巨蛋演唱會，嘉賓邀來雞丁的偶像吳青峰同台圓夢合唱〈下雨的夜晚〉。這首歌正是雞丁與另一半晴朗先生的定情曲，也是雞丁創作〈不是因為天氣晴朗才愛你〉的靈感來源，「就是由這首歌開啟的緣分。」
雞丁一唱完便激動落淚，感謝青峰願意擔任嘉賓。青峰笑說自己平日被團員吐槽慣了，被理想混蛋如此禮遇反而有點彆扭，「現在你們當蘇打綠成員攻擊我啊，快點。」身為資深「打粉」，雞丁今年5月才去日本武道館聽蘇打綠「二十年一刻」演唱會，如今更在自己的演唱會合體偶像，可沛爆料雞丁在青峰上台前緊張到破音兩次，青峰連忙安慰：「我唱21年，我以為觀眾耳朵很好，但其實沒有。沒事，我也在小巨蛋破過音。」逗笑滿場歌迷。
雞丁把握機會表白，表示自己還將蘇打綠的〈近未來〉歌詞「生命必須有裂縫，陽光才照得進來」寫入考題，讓他拿下國文滿級分。青峰笑回：「你追成這樣，邀我當嘉賓真的不忍心拒絕你。」雙方現場立刻合唱〈近未來〉，送走青峰後，追星成功的雞丁癱軟在地，激動直呼：「我真的非常感動、非常幸福。」
理想混蛋盼與歌迷零距離，特別打造了全場環繞舞台，更在特區尾端打造六角形舞台，讓遠方的二、三樓觀眾也能看清楚，4人詮釋代表作〈不是因為天氣晴朗才愛你〉讓全場聽得陶醉。
而在唱到〈滯留鋒〉時，可沛突然落淚，「我爸爸前陣子生病，在準備小巨蛋過程中，被診斷淋巴癌，所以他沒辦法來我現場看我表演。這首歌想送給他，他還要化療一陣子，我想努力的陪他。」表示遺憾爸爸因此不能來小巨蛋看演出，所幸團員陪著他分擔情緒，團員們也溫馨搭肩，為他打氣。
