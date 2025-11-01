理想混蛋首度攻蛋！唱到一半「大咖男星」衝上台 許願成真全場傻眼

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

理想混蛋成軍8年，終於在今（1）日登上台北小巨蛋舉行「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今天演唱會邀來韋禮安擔任嘉賓，雙方還把今天的限定組合取名「理想鳥蛋」。

理想混蛋首度在台北小巨蛋開唱。（圖／何樂音樂提供）

理想混蛋在演唱完〈我還沒有作好被打倒的準備〉，雞丁突然問粉絲：「這次主題既然叫《不是因為天氣晴朗才見面》那到底是因為什麼呢？」接著直呼：「因為愛嗎？」說完竟然真的唱起了〈因為愛〉的副歌，語畢，該曲的原唱韋禮安真的現身舞台，引起全場粉絲尖叫。

韋禮安與理想混蛋合唱結束，他立刻笑說：「我不是隨隨便便當人家的嘉賓，不是天團我不亂入。」接著為新組合取名「理想鳥蛋」，而身為理想混蛋出道8年第一次登上小巨蛋的首位嘉賓，韋禮安表示：「年紀越大，第一次已經不太容易。」他也不忘補充，其實之前一直收到邀約，但無奈時間對不上，終於在小巨蛋合體，「理想鳥蛋就是要在小巨蛋！」

