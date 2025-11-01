理想混蛋首攻小巨蛋大咖男歌手衝上台！雞丁狂瘦10公斤近況曝光

「理想混蛋」成員阿哲（左起）、雞丁、可沛、建廷1日在台北小巨蛋開唱，邀來韋禮安（中）擔任嘉賓對唱。（何樂音樂提供）

人氣樂團「理想混蛋」成軍8年，1、2日首度唱進台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，首場邀來韋禮安擔任嘉賓助陣對唱〈因為愛〉、〈女孩〉，韋禮安笑說自己不隨便當別人嘉賓，不是天團不會亂入，以綽號「韋鳥（WeiBird）」加入成為理想混蛋的新成員，更取了新團名「理想鳥蛋」，引起全場樂迷熱情尖叫。

理想混蛋在台上即興唱起〈因為愛〉，原唱韋禮安下秒突然現身舞台，掀起全場高潮，韋禮安跟理想混蛋主唱雞丁熱情搭肩對唱，雞丁還把〈女孩〉部分歌詞改成「男孩」，默契十足，韋禮安感謝說理想混蛋邀請一起合作舞台，讓他再度站在小巨蛋演唱，提到之前原本有機會一起合作，但是時間最後搭不上，沒想到如今一同站上小巨蛋互飆唱，韋禮安嗨喊：「一切都是最好的安排，『理想鳥蛋』就是在小巨蛋。」隨後吐槽，「理想鳥蛋真的好難聽。」

理想混蛋一開場悄悄出現在環繞舞台四個角落，帶著墨鏡帥氣登場，飆唱〈天真世界的叛徒〉、〈頑強〉、〈離開的一路上〉等夯曲，當唱到〈滯留鋒〉時，雞丁、可沛突然感性激動爆哭，氣氛動人。他們小巨蛋首秀門票2場秒殺，共吸引2萬2000名粉絲到場支持，票房粗估吸金逾4300萬。

寵粉的他們砸下4250萬打造小巨蛋華麗舞台，雞丁特別染了一顆鮮豔橘色頭髮，近期還努力瘦身逾10公斤，建廷持續積極健身，阿哲也花心思在音樂改編上，可沛開玩笑說：「第一次萬人演唱會，總不能不用心吧，辦兩場都快賠錢了。」

終於在台北小巨蛋歡喜見面，團員們在台上分享彼此攻蛋宣言，雞丁喊話：「今天是屬於我們的夜晚，也是屬於台下每一個人的夜晚，謝謝你們頑強的手速，在秒殺之中搶到票，謝謝你們成就我們的第一場小巨蛋、第一場萬人演唱會。」阿哲笑喊：「這是我們的夢想，終於實現的一天，終於站上這裡了，台北小巨蛋。」擁好人緣的理想混蛋師姊田馥甄及張信哲、陳綺貞等人送花祝賀，魏嘉瑩、芒果醬等到場欣賞演出。

