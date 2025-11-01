理想混蛋首攻蛋「狂燒4250萬」！雞丁、可沛噴淚：不怎麼簡單

記者徐珮華／台北報導

理想混蛋今（1）日晚間舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」小巨蛋演唱會，現場氣氛溫馨感人，演唱〈滯留鋒〉時，雞丁與可沛更是忍不住噴淚，感性直呼「辦小巨蛋真的不怎麼簡單，要當理想混蛋也不怎麼簡單」，坦言他們和一般人不同，無法花費太多時間陪伴家人，因此見到親友到場欣賞演出相當感動。

理想混蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」台北小巨蛋演唱會。（圖／何樂音樂提供）

演唱會最後以〈一定會的〉劃下首場句點，雞丁直呼「好不真實」，接著感性說：「這一趟從點連成了線、再從線編織成一個面的過程，因為有大家才能夠完整。謝謝你們。這個面，裝滿了每個人的愛、每個人的溫度，每個人各式各樣的情緒，晴朗也好、狂風暴雨也好，都可以在這裡被接納、被包容。這是大家教會我們的事情，希望我們的音樂，都可以像你們接住我們一樣，接住你。」相約明晚第二場見。

理想混蛋演唱會大型燈光裝置象徵捕夢網意象，代表團員美夢成真。（圖／何樂音樂提供）

理想混蛋首度攻蛋連唱兩場，締造好成績，吸引超過2.2萬名「小混蛋」同樂，粗估吸金超過4300萬。雖然兩場秒殺，但票房收入幾乎全部投入製作，砸下4250萬重本祭出高規格視聽覺饗宴，小巨蛋的蛋頂、角落裡都有大小不同的弧形、環狀軌道、巨大圓形的星環造景，會隨著音樂歌曲營造出不同燈光照射，宛如宇宙銀河。

