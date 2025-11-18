理想混蛋首登「狂客音樂祭」 預告招牌歌曲嗨翻屏東

首度受邀的理想混蛋預告將準備多首招牌歌曲。（圖／屏東縣政府客家事務處提供）

萬眾矚目的「2025狂客音樂祭」將於 11月22、23日 在屏東縣內埔六堆紀念公園盛大登場。由屏東縣政府客家事務處主辦，金曲歌王羅文裕再次擔任策展人，號召超強卡司，包含陳嘉樺（Ella）、金曲歌王蕭煌奇、許富凱、偶像男團Ozone、人氣樂團理想混蛋等共13組重量級歌手輪番獻唱。

身為屏東女兒的Ella難得在家鄉開唱，預告將帶來30分鐘的full band演出，並與羅文裕驚喜合唱客家歌曲。她開心分享姊姊已組團應援，並推薦大家必嚐家鄉的「客家粄條」，讚嘆屏東建設與國際化發展。

廣告 廣告

身為屏東女兒的Ella難得在家鄉開唱，將帶來30分鐘的full band演出。（圖／屏東縣政府客家事務處提供）

金曲歌王蕭煌奇則期待在秋高氣爽之際，以經典歌曲與樂迷分享音樂，同時更心繫客家美食「梅干扣肉、封肉、薑絲大腸」。偶像男團Ozone則將帶來限定的客語版〈World Top〉，並表示想大啖「萬巒豬腳」。首度受邀的理想混蛋也預告將準備多首招牌歌曲，期待在屏東度過很Chill的一天。

策展人羅文裕表示，去年首屆狂客音樂祭即吸引4萬人朝聖，今年期許人數加倍同歡，活動將有舞台表演、特色市集、裝置藝術打卡等豐富內容。「2025狂客音樂祭」將透過音樂祭展現客家多元樣貌與自信態度，歡迎民眾一起來屏東「瘋狂」！更多活動詳情，請鎖定屏東縣政府客家事務處粉專。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

獨家／樂天突宣布12月離開台灣 中職奪冠後首次員工旅遊行程曝光

癡情男子漢！男聽信「女友」投資35%高額利息 警苦勸30分鐘攔阻

中國航空慘了！逾49萬張赴日機票取消 專家：衝擊比日本業者更大