理想混蛋鼓手台上崩潰痛哭 曝父親罹淋巴癌⋯自責：沒辦法陪他

理想混蛋鼓手可沛談到爸爸病情落淚。（圖／何樂音樂提供）
樂團理想混蛋本周末在台北小巨蛋舉辦「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會，今（2）日來到第二場，唱完《滯留鋒》後，鼓手可沛一度崩潰痛哭，接著透露父親近日被診斷出淋巴癌，「所以他沒辦法來現場看我表演，這首歌想要送給他。」

可沛表示，父親還要化療一陣子，「我想努力地陪他，這次發生得太突然，沒有跟團隊講，只跟團員講，不想影響太多人的心情。當理想混蛋真的不是簡單的事情，已經安排很重要的小巨蛋，家人突然發生什麼事，沒辦法陪他，心裡很糾結，但又想帶給大家快樂。」好在有團員陪伴，分擔這些情緒，讓他相當感謝。

雞丁不忘安慰可沛，人生很多事不能預料，但要好好表達愛和感謝給身邊重要的人，「爸爸一定會帶著所有人的祝福往前走」。雞丁接著提到，很多網友都說理想混蛋的歌曲總是充滿正能量，應該是沒經過困難痛苦，但其實他們也走過許多難關，「我們是選擇把正面的那面帶給大家，因為生活已經很多負能量了。」 一番暖心話語讓全場充滿溫馨氛圍。

沒想到接著演唱《祝你生日快樂》時，團員一個個淚腺潰堤，邊唱邊哭，唱畢後他們忍不住直呼「到底在唱什麼」，自己也哭笑不得。

理想混蛋後段演出哭成一片。（圖／何樂音樂提供）

