「理想混蛋」一出場淚流滿面！提前許1願望萬人激動附和

理想混蛋的「不是因為天氣晴朗才見面」小巨蛋演唱會，今（2日）第2場 ，沒想到他們一出場，主唱雞丁就感動得淚流滿面，坦言：「其實很捨不得，沒想到今天的哭點就是一開始，我想到8年前第一次表演，我們還做著不同的工作，走著走著就到小巨蛋，那種感覺很難形容，下次3場可以嗎？你們都會來嗎，我是不是太早許願了。」全場歡呼聲不斷。

理想混蛋此次開唱達成台上台下零距離互動，雞丁打趣說：「想過要搭熱氣球、倒吊唱歌，最後決定把這樣心意，放在離大家很近很近的地方。」於是特別打造了全場環繞舞台能夠與不同區域的粉絲接觸，更在特區尾端打造六角形舞台，讓遠方的2、3樓觀眾也能看清楚，4人詮釋代表作〈不是因為天氣晴朗才愛你〉讓全場聽得陶醉。

理想混蛋2日繼續在小巨蛋開唱。劉耀勻攝

理想混蛋首次攻蛋豪砸4250萬，祭出高規格的視聽覺饗宴，小巨蛋的蛋頂、角落裡都有大小不同的弧形、環狀軌道、巨大圓形的星環造景，會隨著音樂歌曲營造出不同燈光照射，演唱到〈行星〉時，團員更被巨型舞台升至上空，搭配著雷射、視訊，大型燈光裝置更象徵捕夢網意象，代表了團員的美夢成真。兩場演出吸引2.2萬名粉絲到場，粗估吸金超過4300萬。



