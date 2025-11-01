「理想混蛋」熬8年首攻蛋 韋禮安亂入組新團

韋禮安（中）擔任「理想混蛋」小巨蛋首位嘉賓。何樂音樂提供



「理想混蛋」成軍8年，昨晚（11╱1）起一連2天首攻小巨蛋，「不是因為天氣晴朗才見面」演唱會2晚共吸引2萬2千名小混蛋們同樂，粗估吸金逾4300萬元，不過光成本就燒4250萬元，可沛開玩笑說：「第1次萬人演唱會，總不能不用心吧，辦2場都快賠錢了！」

而首場嘉賓邀來韋禮安，他在全場清唱著〈因為愛〉歌聲中登場，他笑說：「年紀越大，還能經歷的第1次事情就越少，所以能成為理想混蛋首場小巨蛋嘉賓，還是會覺得……潮爽的啦！」笑稱不是天團不亂入，這次要組成「理想鳥蛋」，5人直接拍起帥氣宣傳照，接著合唱〈女孩〉，雞丁還將歌詞改成〈男孩〉掀高潮。

廣告 廣告

為了小巨蛋首秀，雞丁特別染了一頭鮮豔橘髮，更努力瘦身超過10公斤，他與可沛還為這次演唱會打造專屬全新麥克風，建廷則是持續健身讓體格維持在壯碩巔峰，阿哲花心思在音樂改編上，希望讓樂迷有聆聽驚喜。

「理想混蛋」化身成科幻音樂使者，帶著墨鏡帥氣地逐一走向主舞台。何樂音樂提供

團員們也分享攻蛋宣言，雞丁喊話：「今天是屬於我們的夜晚，也是屬於台下每1個人的夜晚，謝謝你們頑強的手速，在秒殺之中搶到票，謝謝你們成就我們的第1場小巨蛋、第1場萬人演唱會。」阿哲笑喊：「這是我們的夢想，終於實現的1天！終於站上這裡了！台北小巨蛋！」

建廷則兌現承諾：「2年半前，是我們第1次站上小巨蛋的頒獎典禮領獎，當時和大家約好了，我們一定會再回來，舉辦我們的專場演唱會，我們做到了。」可沛直呼：「各位天真世界的叛徒們，各位小巨蛋裡的小混蛋們！make some noise！我們破蛋了。」

演唱會最後以〈一定會的〉劃下首場句點，雞丁直呼：「好不真實！」接著感性說：「這一趟從點連成了線、再從線編織成一個面的過程，因為有大家才能夠完整。謝謝你們。這個面，裝滿了每個人的愛、每個人的溫度，每個人各式各樣的情緒，晴朗也好、狂風暴雨也好，都可以在這裡被接納、被包容。這是大家教會我們的事情，希望我們的音樂，都可以像你們接住我們一樣，接住你。」相約第2場見。

更多太報報導

李洙赫Longstay台北10天等到GD 大巨蛋打卡洩行蹤

范姜彥豐追完17分鐘影片 再轟粿粿說謊「留點口德吧」

蔡思韵戴婚戒忙到沒空蜜月 被三寶爸楊祐寧催生