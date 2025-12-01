理查克萊德門竹北壓軸開唱 鄭朝方率琴童同台共演

理查克萊德門經典永恆音樂會， 竹北市長鄭朝方偕廿一名學生與理查克萊德門合奏凡妮莎的微笑，為竹北帶來最浪漫的夜空。（竹北市公所提供）

記者彭新茹／新竹報導

竹北市公所十一月卅日晚間在縣府前舉辦「理查克萊德門經典永恆音樂會」，除了獻給成為全台最大縣轄市的竹北外，也為理查?克萊德門亞洲巡演最終場劃下完美句點。

竹北市公所表示，理查克萊德門帶來長達九十分鐘，無中場休息且零冷場的誠意演出，連同安可曲共彈奏廿五首曲目，包含經典名作夢中的婚禮、給愛德琳的詩。他也為台灣朋友特別設計曲目愛如潮水、花心，並演奏橫跨十一部經典電影的主題曲連奏，如星際大戰、不可能的任務、哈利波特等，同時以一連串組曲介紹他的故鄉巴黎。

七十一歲的理查用中文「您好」、「竹北」、「謝謝」親切的向觀眾打招呼，更送出手寫琴譜，引發樂迷熱情衝上台爭相索取。由於反應太過踴躍，他甚至幽默的從身上掏出絲巾等貼身小物贈送，最後還作勢要送出自己的鋼琴椅，一連串風趣又寵粉的互動，足見理查對樂迷的熱情與喜愛。

竹北市公所說，這場音樂會特別準備兩份驚喜，一為邀請大提琴女孩陳多多，與大師演奏經典名曲梁祝；二為鄭朝方市長偕廿一名市民學生琴童與理查同台共演。身為人文藝術市長的鄭朝方，此次展現與以往不同的小提琴才藝。他與徵選出來的竹北小小音樂家，與理查克萊德門合奏凡妮莎的微笑，入選的勝利國中張展頊同學表示，能夠與世界級鋼琴大師合奏感到相當榮幸。

鄭朝方表示，這場在「竹北沒有頂蓋的國家音樂廳」舉行的世界級演奏會，市民朋友展現高素質的觀演禮儀，會場內「沒有喧嘩、沒有手機鈴聲、沒有飲食」，再次證明「竹北超越竹北」。而許多市民更是驕傲的說，沒想到「理查在台北可以、在高雄可以，在竹北更可以！以竹北為榮。」