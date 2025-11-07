理查．克萊德門將親炙竹北 鄭朝方：相約音樂星空下與九降風共舞

「世界上最成功的法國鋼琴家」理查．克萊德門（Richard Clayderman）30日就要登上竹北舞台，新竹縣竹北市長鄭朝方（右）力邀民眾親臨現場大飽耳福。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

新竹縣竹北市長鄭朝方今（7）日表示，30日「世界上最成功的法國鋼琴家」理查．克萊德門（Richard Clayderman）就要登上竹北舞台，屆時將帶來90分鐘音樂饗宴，歡迎大家體會「竹北超越竹北」的熱情。

11月新竹九降風起，竹北也將有一系列音樂饗宴，8日的「城中城、歌中歌」三天后演唱會打頭陣，接下來29日會有「2025竹北音樂故事」，今天則加碼宣布，30日將壓軸登場理查．克萊德門音樂會，讓音符流潟竹北街巷之間。

理查．克萊德門演出活動將在30日晚間於竹北市縣政六路溫暖揭幕。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

公所官員介紹，理查．克萊德門以融合古典技巧與流行旋律的演奏風格聞名於世，他的作品跨越語言、文化與世代，是這個世代全球的共同記憶，30日竹北將舉行的「一城盛世・高光時刻 理查．克萊德門 城市慶典・經典永恆音樂會」則是他出道50週年亞洲巡迴台灣第三站，其實也是近年唯一的戶外演奏。

鄭朝方回顧，2024年竹北邀請了國際級音樂家小野麗莎，那時她為竹北帶來浪漫的Bossa Nova之夜後，自己在竹北跑大小行程時，都聽到不少民眾期待，希望2025年再找更感人音樂家把這份感動留下來，也為了該找誰接棒花了不少心思。他續指，鎖定理查大師後，公所花了不少心力磋商，終於成功說服理查．克萊德門願意親臨竹北，鄭朝方更練了一手大師經典樂曲《夢中的婚禮》在預告記者會大秀琴藝，就是要告訴大家，竹北把地表最棒的法國鋼琴家請來了。

新竹縣竹北市長鄭朝方（右）提醒有意聆賞的民眾記得上竹北市公所官網進一步了解詳情。（圖／翻攝自竹北市公所媒體群組）

鄭朝方預告，30日活動將於晚上七點半在竹北縣政六路封街登場，直接延續前一日「2025竹北音樂故事」的溫暖熱情，並為了確保品質，參加者必須「預約索票」，包含竹北市公所官網與臉書都有詳情，期待30日在細膩琴聲縈繞的竹北星光下，與聽眾相約與音符共舞。

