理由太霸氣！日最美閣員「真宅女」小野田紀美忍痛缺席同人展：帶維安會添麻煩

日本經濟安保大臣小野田紀美是知名資深動漫迷。圖／翻攝自小野田紀美個人網站

擁有「日本最美閣員」稱號的經濟安保大臣小野田紀美，昨（30日）在社群平台 X 上發文，遺憾表示無法參加適逢 50 週年的同人誌即賣會「Comic Market 107」（C107）。身為資深動漫迷的她透露，由於入閣後身分敏感，若到場將伴隨嚴格的警備維安，恐對現場造成「全方位」的困擾，只好忍痛缺席。這番「太過霸氣」的理由隨即在網路上引發熱議，獲得超過 7 萬名網友按讚。

始於 1975 年的 Comic Market（簡稱 Comiket）是全球最大的同人誌展售會，每年分夏、冬兩季舉行。今年冬天適逢活動創辦 50 週年，C107 於 2025 年 12 月 30 日至 31 日在東京國際展示場盛大登場，社團報名數量更創下新冠疫情後的新高。面對這場動漫界的年度盛事，小野田紀美在貼文中附上一個流淚笑臉的表情符號，寫道：「雖然是 50 週年的冬季大祭典，但我無法參加（畢竟以我的立場，警備關係不可避免地會給全方位帶來麻煩），祈禱各位武運昌隆。恭喜 50 週年！」

廣告 廣告

這則貼文發布後，立刻引發日本網友熱烈迴響。許多人對於她無法參加的理由感到既好笑又同情，紛紛留言：「因為入閣所以不能去 Comiket，這理由實在太強了」「這是史上第一位因為『維安理由』而缺席的常客吧」。

小野田紀美過去從不避諱自己的「御宅族」屬性，不僅曾公開表示自己會去 Comiket，甚至還親自擺攤販售過同人誌。自民黨參議員、同時也是知名漫畫家的赤松健，在小野田入閣後也曾證實，她是不折不扣的「真．宅女」，過去在業界曾負責製作推廣女性向的情境 CD 與 BL（Boy's Love）廣播劇，是相當核心的業內人士。

小野田紀美在社群上貼出2008年參加Comiket的照片。圖／翻攝自X@onoda_kimi

有趣的是，有網友在貼文下建議她可以模仿日本名媛「叶姊妹」，帶著一群帥氣的「高顏值保鑣」順便出角（Cosplay）微服出巡。對此，小野田紀美展現她對動漫圈軼事的熟稔，幽默回覆道：「我記得美香小姐曾說過，叶姊妹參展時為了不占用空間，特地把那些高顏值保鑣留在家裡……那時我無法到現場，還是用通販買了叶姊妹的本子，真是懷念。」

這段互動再次驗證她資深動漫迷的身分，也讓網友笑稱，或許日本政府應該直接在會場設立官方攤位，讓這位熱愛動漫的大臣能名正言順地「公務參展」。



回到原文

更多鏡報報導

宮崎英高談「類魂」遊戲起源：我們並未發明新類型 只是滿足玩家渴望

遊戲平台GOG脫離CDPR獨立 創辦人斥資近8億元買回貫徹DRM-free理念

歷屆最多作品參賽！日本國際漫畫獎揭曉 台灣漫畫家突圍搶下3大獎