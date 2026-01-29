理由曝！9cm性侵擄殺馬國女大生「心臟灌氣」亡…梁育誌聽逃死脫口2字

記者簡榮良／高雄報導

結痂的傷口，在判決大翻盤後血流如注！5年前，馬國鍾姓女大生就讀長榮大學，正值生理期第三天，遭9公分柱狀體侵入擄殺性侵，解剖心臟充滿氣體，死法淒慘，兇嫌梁育誌被3度判死；未料，今（29）日更二審宣判死刑改判無期徒刑，理由是「可教化」，法官認為，只要施以長期監禁，並同步進行心理治療與監所內的輔導教化，梁育誌仍有機會在失控的人生中停下來，真正反省，修正偏差行為。視訊畫面中的梁育誌聽聞判決，說了「謝謝」，相比死者母親心碎回應「不能接受这样的判决」，這9個字濃縮的痛，誰能理解？

廣告 廣告

今（29）日更二審宣判死刑改判無期徒刑，理由是認為梁育誌可教化。（圖／資料照）

今日高分院指出，法院在審酌被告犯案的過程、手段與行為細節後，也進一步檢視其成長背景與個人狀況，並綜合凱旋醫院、嘉南療養院對其矯治與教化可能性的專業評估，以及多位醫師、心理師、教誨師的鑑定與意見。

法官認為，梁育誌並不是事先策畫好的殺人，而是臨時發生的行為。雖然對死者使用的手段確實相當殘忍，但法院基於審慎用刑的考量，經過客觀比較與整體評估後，仍難認定被告的犯行已嚴重到屬於「最重大情節的犯罪」。因此，只要施以長期監禁，並同步進行心理治療與監所內的輔導教化，被告仍有機會在失控的人生中停下來，真正反省，修正偏差行為。

梁育誌聽聞法官改判無期徒刑，說了「謝謝」。（圖／翻攝畫面）

同時強調，無期徒刑並非「關了就算了」，依法至少必須服刑25年以上，且須提出具體悔改的事實，才可能獲准假釋，否則將長年與社會隔離。也正因如此，雖然罪行重大，但尚未到必須剝奪生命、將被告永久排除於社會之外的程度。

經綜合判斷上述情狀，斟酌再三後，就被告所犯強制性交殺害被害人罪及強盜罪，分別量處無期徒刑、有期徒刑8年，並就無期徒刑部分，宣告褫奪公權終身。

死者母親得知判決結果，僅簡短用訊息回覆：「不能接受这样的判决」。（圖／翻攝自臉書）

視訊畫面中的梁育誌身穿米白色襯衫，戴綠色口罩及標配黑框眼鏡，聽聞法官改判無期徒刑，說了「謝謝」，對死者家屬無疑又是一大重擊。

死者母親得知判決結果，僅簡短用訊息回覆：「不能接受这样的判决」。沒說出口的，似乎是早就習慣了判決總不往她這邊站，令人心疼。

事發地因此憾事，每40公尺點亮一盞路燈，附近商家感嘆：「是遇害女大生照亮這段路」。（圖／翻攝畫面）

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

小心！網售「小型焚化爐」騙：節省清運費 私設「最高罰1500萬」

趁尾牙偷情！人夫辦公室「全裸激戰小三」妻崩潰：閉上眼都是你們的畫面

跟著進廁所！色阿兵哥「躲隔壁間」拍女同袍上廁所 無罪原因曝光

最新民調！新竹縣長人選未決「藍營黨內相爭」徐欣瑩勝陳見賢17.6%

