理監事會鬆綁房市？楊金龍透口風：信用管制「基本上到這裡」

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

央行總裁楊金龍立法院備詢。廖瑞祥攝



中央銀行即將於下週召開第2季理監事會議，外界高度關注第七波選擇性信用管制是否會出現鬆綁，抑或往緊收的方向走？總裁楊金龍（6/10）表示，在進入理監事會議的十天之內，每位理事都進入緘默期，不方便對外發言，不過，在立委追問是否會再度上演信用管制措施，他不經意地脫口而出「信用管制到目前為止，基本上就到這裡了」。

央行祭出第七波選擇性信用管制到今年9月即將屆滿兩年，房市出現「量縮、價微調」，且建商、開發商陸續喊話政府，期盼能夠鬆綁，另一方面，新青安房貸政策將於7月底到期，方案如何延續也成為矚目的焦點。立法院財政委員會今日審查中央政府總預算，央行總裁楊金龍、財政部長莊翠雲受邀進行報告並備質詢。

廣告 廣告

除了國民黨立委林德福關切房市信用管制的情況，民進黨立委郭國文也關切，近期傳出新青安2.0方案的寬限期5年不變，且貸款上限金額從1,000萬放寬至1,500萬，但先前總裁曾表態，寬限期太長並不好，會讓借款人的財務規劃比較鬆散，若寬限期能縮短一點，對借款人與銀行都是好，是否意味著信用管制與新青安左右護搏？

楊金龍說明，先前他提到的5年寬限期是指「3+1+1」，民眾購屋後向銀行貸款，銀行先放貸3年，若進入第4年或第5年都有還款困難，就是到5年的寬限期，不過，銀行本身會嚴格把關，所以，民眾使用5年寬限期的比重並不高。

郭國文也追問，由於新青安房貸主要由公股銀行承做，近來有行庫建議將寬限期縮減到3年，財政部抱持的態度為何？莊翠雲強調，依照統計顯示，只有23%的民眾使用5年的寬限期，會聽取公股銀行的建議；而台灣銀行董事長凌忠嫄補充，財政部已找公股行庫來討論，會就實務狀況進行合理性建議。

另外，由於台股持續刷新歷史新高，吸引許多資金投入，立委賴士葆質疑，傳出有新青安房貸族的金額流向股市？新青安是否做二胎貸款的可能性？莊翠雲表示，銀行會嚴格審核新青安房貸的條件，但目前現在並沒有限制做二胎貸款。

更多太報報導

台股暴跌外資大逃殺？楊金龍：回檔修正很健康 離系統性風險還很遠

央行連三年挹注國庫逾2千億 115年靠「累積盈餘」湊齊上繳目標

台股寫史上單月最強！5月外匯存底攀歷史次高 外資總資產飆破1.8兆美元