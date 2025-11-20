理研導入輝達GB200 NVL4 建置2套超級電腦推動科學AI與量子運算

【記者呂承哲／台北報導】NVIDIA 宣布，日本國家級研究機構理化學研究所（RIKEN）將導入 NVIDIA GB200 NVL4 系統，建置兩套全新超級電腦，一套用於科學人工智慧（AI），另一套則聚焦量子運算研究。此舉將強化日本在主權運算（sovereign computing）布局，推動 AI、量子與高效能運算（HPC）整合發展。

首個系統為科學 AI 而設計，將部署 1,600 顆 NVIDIA Blackwell GPU，採 GB200 NVL4 平台，並透過 NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand 高速網路互連。該系統將成為理研科學 AI 計畫的重要基礎，廣泛應用於生命科學、材料科學、氣候與天氣預報、製造模擬與實驗室自動化等領域，加速日本科學研究的模型訓練與推論速度。

第二套系統則聚焦量子運算，將搭載 540 顆 Blackwell GPU，同樣採用 GB200 NVL4 並透過同級 InfiniBand 網路互連。此平台將支持量子演算法、量子-經典混合運算、量子模擬等研究，成為日本下一階段量子科學與工程技術的推動工具。

NVIDIA 超大規模與高效能運算副總裁 Ian Buck 表示，理研長年位居全球科研重鎮，如今正站在運算新時代的最前線。「我們正協助日本奠定主權創新的核心基礎，讓科學家能以全新的方式破解全球最複雜的產業與科研挑戰。」

理化學研究所運算科學研究中心主任松岡聰則指出，GB200 NVL4 的導入代表日本科學基礎設施的重要升級。「我們將建構全球領先的 AI、量子與高效能運算統一平台，協助研究人員從基礎科學到產業應用全面加速突破。」

這次新增的兩套 GPU 加速超級電腦，將作為新一代超算「富岳 NEXT（FugakuNEXT）」的「代理系統」（proxy system），用於進行程式設計、軟硬體相容性測試與應用開發。富岳 NEXT 是富士通與 NVIDIA 於今年宣布的旗艦級後繼超級電腦計畫，將採用 FUJITSU-MONAKA-X CPU，並透過 NVIDIA NVLink Fusion 與 NVIDIA GPU 進行高頻寬連線。

官方預估，富岳 NEXT 的應用效能可望達到現行 CPU 型超算的 100 倍以上，並在未來整合生產級量子電腦，形成 AI × HPC × Quantum 的統一運算架構。

此三方合作象徵日本在主權運算上的大步前進，也展現 NVIDIA 對日本科研與產業創新的深度支持。

除硬體合作外，NVIDIA 與理研也正共同開發針對浮點模擬的軟體，利用 NVIDIA Tensor 核心提升傳統 HPC 工作負載的效率，使全球超算中心能發揮 Blackwell 架構在 AI 與 HPC 的完整能力。

理研亦計畫大量運用 NVIDIA CUDA-X 軟體平台，該平台包含 400 多個 GPU 加速函式庫、微服務與工具，可用於高效能科學應用、量子運算研究及 AI 相關工作負載。

兩台全新超級電腦預定於 2026 年春季啟用，而富岳 NEXT 則以 2030 年前全面運作為目標。新系統的導入不僅提升日本科研能力，也代表全球超算正加速邁向 AI 與量子融合的新時代。

