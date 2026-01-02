理科太太再提告！前夫John被控非法用個資違法 139萬款項去向成謎

娛樂中心／綜合報導

理科太太再提告前夫違反《個人資料保護法》。（圖／翻攝自臉書）

知名YouTuber「理科太太」陳映彤與前夫John（吳哲宇）於2021年底結束5年婚姻，不過雙方的法律糾紛至今仍未畫下句點。台北地檢署2日偵結一宗涉及《個人資料保護法》案件，認定John在離婚後，未經理科太太同意，擅自使用其銀行與信用卡資料，設定美國房產相關費用的自動扣繳，致理科太太帳戶半年多遭扣款近新台幣139萬元，依法對John提起公訴。

檢方調查指出，理科太太於2022年間發現，自己在美國富國銀行的帳戶陸續出現不明扣款紀錄。進一步追查後發現，John涉嫌在離婚後，於美國加州聖馬刁郡的水電公司、清潔服務與地方政府網站，輸入理科太太的英文姓名、銀行帳號、信用卡資料及帳單地址，將其設為自動扣繳戶頭，用以支付房屋稅、水費、電費、保險等支出。

理科太太前夫John出庭。（圖／記者鍾昀軒攝影）

檢方統計，相關扣款總金額達3萬6334.62美元（約合新台幣113萬9700元），其中部分款項經銀行退回後，仍有3213.85美元（約新台幣10萬元）尚未追回，已實際造成理科太太財務損失。對此，John在偵訊時辯稱，雙方在婚姻期間於加州共有兩處房產，其中一處位於舊金山，已進入共同信託並由他負擔相關費用；另一處位於聖馬刁郡，則由理科太太負責繳納開銷。

John主張自己只是依照既有分工處理財務，且僅輸入銀行帳號，未涉及其他敏感資訊，不構成非法使用個資。然而，檢察官未採信其說法。檢方指出，John無法提出具體證據，證明雙方在離婚後仍有分擔房屋費用的明確約定，即便過去曾有共識，也不代表可以在未經當事人同意的情況下，擅自使用其金融資料辦理自動扣繳。此外，理科太太曾要求保險公司取消自動扣繳設定，卻又被重新恢復，顯示並非其本意。

檢方認定John涉嫌非法利用個資，侵害理科太太權益。（圖／記者楊佩琪攝）

檢方也調閱John過往在社群平台發文內容，發現他曾公開表示理科太太遷出聖馬刁房屋後，「自己沒有義務允許她返回」，加上John於偵訊中坦承，離婚後雙方關係惡化、幾乎斷絕聯繫，與其主張仍持續協商財務事宜的說法有所矛盾。

值得一提的是，雙方先前亦曾互控對簿公堂。John曾指控理科太太在家事案件中，擅自提出其病史與用藥資料，涉嫌違法利用特種個人資料，但該案經台北地院一審判決無罪。如今角色對調，檢方則認定John涉嫌非法利用個資，侵害理科太太權益，依法起訴，並聲請沒收其不法所得。

