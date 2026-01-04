理科太太怒了：善良不是留給爛人糟蹋 前夫John涉「寄生帳戶」繳美國房產費遭訴

理科太太與理科先生。資料照。侯柏青攝



百萬YouTuber理科太太（陳映彤）與丈夫理科先生John（吳哲宇）離婚，理科太太指控，John假冒她的名義向美國富國銀行申請自動扣繳美國加州聖馬刁房屋的相關費用，台北地檢署2日依照《個人資料保護法》起訴。3日晚間，理科太太在IG限動發文吐心聲。

理科太太指出，前夫被起訴後，先謝謝大家的關心，並坦言自己其實沒有關注新聞，但看到有人轉貼前夫先前的說法後，認為有必要出面說清楚。強調從結婚、剖腹產、坐月子，到婚後在美國的房子，「都是我媽媽和我支付的」，自己看重的是一份感情，因此從未計較誰付出比較多。

她進一步表示，最讓我感到不適的，是看到一毛不拔、婚內房子也不是他出錢買的人，竟然可以說出「賣房助我創業」這樣的謊言。

理科太太說，過去選擇沉默，是希望為彼此保留最後一點體面，但如今她不再忍讓，語氣強硬寫下：「有時候沈默，是為了給彼此留最後一點體面。但善良不是留給爛人糟蹋的。」

2021年12月14日，理科太太與理科先生經法院調解離婚，結束了5年的婚姻關係。理科太太日前指控，2人在婚姻存續時，共同擁有坐落在美國加利福尼亞州聖馬刁郡區的房屋(聖馬刁房屋)，2人離婚後，理科先生在未經她的同意下，利用網路進到美國富國銀行網站，在自動扣款頁面填寫她的銀行帳戶及個人資料，申請自動扣繳聖馬刁房屋的相關費用，涉犯《個人資料保護法》。理科先生辯稱，他只是處理雙方共有的聖馬刁房屋所生的財務事務，屬於個人或家庭活動的私領域行為，並無違反個資法的規定。

