理科太太手撕前夫！John涉「寄生帳戶」繳美國房產費 爽扣百萬被起訴

「理科太太」陳映彤與前夫John的法律糾紛並未隨著離婚畫下句點。（本刊資料照）

知名YouTuber「理科太太」陳映彤與前夫John（吳哲宇）於2021年底結束5年婚姻，然而兩人的法律糾紛並未隨著離婚畫下句點。台北地檢署今（2日）偵結一起涉及《個人資料保護法》的案件，認定John在兩人離婚後，未經理科太太許可，擅自利用其個人銀行帳戶資料支付美國房產費用，正式對其提起公訴，並依法沒收其不法所得。

這起糾紛源於理科太太在2022年間發現，其位於美國富國銀行的帳戶持續出現不明扣款。檢方調查指出，John涉嫌在台灣及美國加州等地，透過網路登錄理科太太的英文姓名、銀行帳號及帳單地址等個資，將其設定為美國加州聖馬刁郡房產的自動扣繳帳戶，用以支付水電、瓦斯、清潔、保險及房屋稅等費用，總計扣款金額高達3萬6334.62美元（約新台幣114萬元）。

檢察官強調，即便雙方過去曾有分擔費用的約定，也不代表John可以未經授權擅自使用他人金融資料辦理自動扣繳。（攝影組）

面對控訴，John在偵訊時辯稱，雙方在婚姻存續期間曾約定分別負擔不同房產的費用，他認為自己只是在處理共有財產的私領域財務事務，並未涉及《個資法》的問題。

然而檢方查出，John曾在社群媒體上表示理科太太遷出後，他並無義務准許對方返回，且自承離婚後雙方溝通困難、斷絕聯繫，甚至有保護令等情況，足以證明兩人關係早已惡化，並無所謂的家庭活動可言。

檢察官強調，即便雙方過去曾有分擔費用的約定，也不代表John可以未經授權擅自使用他人金融資料辦理自動扣繳。理科太太曾嘗試要求保險公司取消設定，事後卻又被重新恢復，顯見其權益確實受損。目前除了銀行已退還的3萬3千餘美元外，剩餘約3213.85美元的款項（約新台幣10萬元）尚未追回，檢方也依法向法院聲請沒收或追徵。

此外，這對前任夫妻過去已有多起互控個資法的記錄。理科太太曾因在訴訟中使用John的醫療資料被控告，最終獲判無罪確定；而John先前將家事調解文書傳給網友一案，一審法院採信其「因中文不好需請求翻譯」的辯詞，判決無罪，但理科太太對此表示不服，已請律師請求檢方提起上訴。隨著此次非法利用個資罪嫌被起訴，雙方的法律戰火恐將持續延燒。

