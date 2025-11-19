理科太太控前夫外洩個資！法官認中文不好求翻譯 一審判決無罪

記者楊佩琪／台北報導

▲理科太太和前夫離婚後，雙方互有官司。（資料照 / 翻攝自IG）

網紅「理科太太」陳映彤2021年間與美籍前夫「理科先生」John（吳哲宇）結束5年婚姻後，雙方對簿公堂。吳男被控將家事聲請調解狀等洩露給網友，被依違反個人資料保護法起訴。台北地方法院審理後認為，吳男將資料傳送給網友僅為求能幫忙翻譯，並無刻意外洩之意，判決無罪。可上訴。

理科太太與前夫吳男離婚後，互告官司不斷。先是理科太太被吳男指控非法蒐集個資，將其個人病歷提供給法院，作對自己有利的主張，理科太太因此被起訴。不過北院審理後認為，舉證行為並非以洩露個資為目的，判決理科太太無罪。此部分已確定。

又理科太太指控吳男未經她同意，將其聲請家事調解時出具的個資、聲請調解狀等資料透過Instagram(IG)傳送到一網友手上，也涉犯違反個資法，北檢偵辦後依法起訴。

不過法院審理期間，吳男強調並非有意外洩個資，只是因為他的中文不佳，無法理解、翻譯內容，且為官司需要，才會傳給網友幫忙翻譯。對此，法官調閱吳男和網友的對話紀錄，顯示吳男確實曾表明希望網友幫忙翻譯、整理、分類資料即可，主觀上並無外洩個資的行為。

另吳男當時也曾抱怨法院文件超過28頁，如此龐大的中文數量讓他吃不消，顯見其中文程度不佳，辯詞可採。且依卷內事證，檢方未提出有力證據，因此判決吳男無罪。全案可上訴。

