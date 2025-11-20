理科太太曝「遭前夫潑髒水」轉換跑道 仍介意3年前諮商筆記被曲解

關穎、理科太太，最近一同作客《Yahoo唐綺陽談星私廚》，兩人合作Podcast，暢聊女生避之唯恐不及的變老與更年期話題。不過他們風格迥異，看似八竿子打不著，理科太太則解釋，是因為私下和關穎聊天，發現對方講話直接，因此決定合作。節目中，她也罕見暢談先前在網上發生的各種爭議，其中讓她仍然在意的，莫過於2022年發生的「諮商筆記」事件。

理科太太（左一）、關穎（左二）一起到唐綺陽談星私廚聊他們的Podcast節目。（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚）

關穎也認同自己說話直，還爆料，「她跟我說找我是因為我夠老！」但她一點也不避諱變老，坦言連續四年生三胎，加上又是高齡產婦，身體消耗很多，一度覺得身心靈不開心。當時因為沒什麼工作，接到理科太太邀約於是答應，有趣的是，合作數個月下來，兩人卻說彼此之間不算熟，私下互動比想像中少，大多都在談工作。

關穎自爆理科太太會找他做節目是因為覺得他夠老。（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚）

唐綺陽透露自己有聽節目，發現關穎甚至分享「可以劈腿」論，關穎連忙解釋說：「因為我們經常道德要求別人，但請你好好結束一段感情再開始下一段，但感情本來就是一個很感覺的東西，而且人很複雜，妳只要沒有跟這個人說，我已經對你沒感覺了，然後就對另外一個人有感覺，那就是所謂的劈腿。」

另一方面，理科太太談到她先前在網路上發生的各種爭議，理科太太表示，她最在意的是「諮商筆記」事件被扭曲成諮商課程，以及前夫的潑髒水：「過程含糊其辭讓我被起訴，但三年後判決卻悄悄落幕，所以潑髒水這件事情其實是有影響到我的，因此我決定換跑道，把心力放在真正想做的事，我在檯面下的努力，跟我的事業，其實都已經跟影音節目沒有關係。」

關穎和理科太太都認為理科太太的問題就是太理性。（圖／Yahoo唐綺陽談星私廚）

回顧諮商筆記事件，理科太太曾於2022年在線上學習平台，推出相關課程，然而她並非心理諮商師，卻以「學姊」身分售賣心理諮商100小時的學習心得，引發學術界質疑。理科太太在沉澱過後，為了不模糊初衷，決定將內容放在Podcast播出，並退費給所有已經購買課程的人：「希望我的故事能鼓勵更多人走進諮商室，擁抱自己的過去、現在還有未來。」

理科太太（圖／非凡娛樂）

理科太太強調，從不認為任何影片、語音能夠取代心理專業，初衷一直是鼓勵大家去尋找適合的心理師，「或許仍有許多遺漏的建議，我在此皆獻上誠摯的感謝。」學習平台則是在與台北市衛生局心理衛生科、相關單位學者聯繫溝通後，決議與理科太太一同將內容免費釋出，並退款給已經購買課程的2700位學員，同時投入10萬元，響應心理支持服務。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導