理科太太業績翻倍豪撒百萬 年終犒賞員工「填多少給多少」

【緯來新聞網】網紅理科太太創立保健品品牌「好好生醫」今（10日）舉辦記者會，找來代言人SUPER JUNIOR 成員藝聲出席。理科太太透露最近品牌業績翻倍成長，被問到今年年終發出多少，她不避諱年終總金額超過百萬，更豪氣表示：「數字我讓員工自己填，填多少我就給多少。」

理科太太公布年終數字，總共發出百萬獎金。（圖／ 記者陳明中攝）

去年SUPER JUNIOR在台北、高雄開唱，理科太太準備品牌應援，共發出超過10幾萬份產品，業績也跟著翻倍。她透露品牌旗下員工共有15名，今年年終她為了感謝員工，讓員工自己填數字。被問到有沒有員工開口超過10萬元，她表示有，「我完全沒有嚇到，覺得很棒！」



記者會上她聽到藝聲努力做外表管理，為了不讓自己水腫，長期晚上都不吃東西，讓她直呼：「這真的太難了。」最近她則是靠著健身、重訓、打網球瘦下10公斤，羞喊腹肌馬甲線也跟著出來。



不過她也坦言，除了運動以外，家中14歲多的哈士奇健康亮紅燈，也讓她傷心欲絕，坦言：「我在朋友面前大哭了半小時，我就連離婚都沒哭了，就是要學著接受跟珍惜剩下來的時光。」

理科太太靠運動瘦了10公斤，瘦出馬甲線。（圖／ 記者陳明中攝）

